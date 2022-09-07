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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إقامة 29 مشروعا لقطاع الصحة والإسعاف بمطوبس ضمن حياة كريمة

جانب من الإنشاءات
جانب من الإنشاءات

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة 6 نقاط تابعة لمرفق الإسعاف بمدينة وقرى مركز مطوبس، و23 مشروعاً بقطاع الصحة ما بين وحدات طب أسرة ومراكز طبية، ووحدة صحة، و مستشفى مطوبس المركزي، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، ورفع كفاءة، ضمن مشروعات حياة كريمة، ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف مطوبس، ونقطة إسعاف العكس التابعة للوحدة المحلية بمنية المرشد، بنسبة تنفيذ 100 %، وجار إنشاء نقطة إسعاف الكمين التابعة للوحدة المحلية بالبصراط "، ورفع كفاءة نقطة إسعاف السيد البدوي التابعة لشباب الخريجين، ورفع كفاءة نقطة إسعاف أبي دنيا، وإنشاء نقطة إسعاف برمبال ، بنسبة تنفيذ في النقاط الأربعة 89 %.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، في قطاع الصحة تم الانتهاء من رفع كفاءة 10 وحدات طب أسرة ووحدات صحية بقرى" إبيانة ، والشيخ يصار ، قومسيون غرب " الزوايدة "، وبمجاهد، والسعادة، وألقن، وبريدعة، وطب أسرة كوم دميس، وعرب المحضر، والسيد البدوي، بنسبة تنفيذ 100 %.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ العمل ب 13 مستشفى ومركزا طبيا ووحدة صحية، وهي "تطوير مستشفى مطوبس المركزي، وإنشاء مراكز طبية" تأمين صحي شامل "بقرى" بمنية المرشد والجزيرة الخضراء، ومركز طبي شامل خليج بحري " برمبال " وإنشاء وحدات طب أسرة تأمين صحي بقرى "بقومسيون شرق" بني بكار "،
 

وقال محافظ كفر الشيخ، كما سيتم إنشاء وحدات صحية تأمينا صحيا شاملا بقرى" خليج قبلي "، وقرية برمبال ، وبعزب الغرب، التابعة للبصراط "، وبرج مغيزل، بوقف بحري، وبقرية عمرو، وقف قبلي.

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