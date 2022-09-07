إعلام القاهرة تحصل على الآيزو بجودة الجهاز الإداري والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال

نجحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، في الحصول على الآيزو (شهادة اعتماد الجودة العالمية) تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والإشراف العام للدكتورة حنان جنيد، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية.

وأوصى فريق المراجعة الدولية الذي قام بذلك، برئاسة المهندس محمد عمرو الحلو، كبير المراجعين وممثل شركة جي اي سي المانحة للشهادة والمعتمدة من i as التي تعد من أقوى الجهات المانحة لهذه الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قيامهم بالتأكد من مطابقة نظم الإدارة بالكلية لمواصفات الشهادات الثلاث التي تمت التوصية بمنحها للكلية وهي:

إعلام القاهرة تحصل على الآيزو بجودة الجهاز الإداري

آيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري.

آيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية.

آيزو 22301 في استمرارية الأعمال.

وكانت الكلية بدأت الإجراءات منذ ستة أشهر بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى، العميدة السابقة للكلية، حتى شهر أغسطس الماضي، من خلال خطة عمل والتعاقد مع شركة استشارية برئاسة الدكتورة ميادة معاذ.

إعلام القاهرة تحصل على الآيزو بجودة الجهاز الإداري

وقامت شركة جي سي اي المانحة للشهادات من خلال فريق من المراجعين الدوليين، بالتأكد من مطابقة نظام العمل وإجراءاته بإدارات الكلية المختلفة للمواصفات العالمية للآيزو، من خلال مقابلات ومناقشات مع المسئولين بالكلية، وعلى رأسهم الدكتورة حنان، القائم بعمل عميدة الكلية، ووكلاء الكلية والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية ومديرو الإدارات، والاطلاع على الوثائق وزيارة الإدارات نفسها.

إعلام القاهرة تحصل على الآيزو بجودة الجهاز الإداري

وتعد كلية الإعلام جامعة القاهرة من أوائل الكليات التي تستطيع الحصول على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التي فرضتها جائحة كورونا منذ فبراير ٢٠٢٠ على العملية التعليمية بالكلية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة من خلال الإجراءات الاحترازية التي قامت بها فيما اتخذته الدولة وجامعة القاهرة، والتحول بسرعة وكفاءة للتعليم المدمج (الجمع بين التعليم المباشر والتعليم الإلكتروني)، فضلا عن قيامها من خلال وحدة التعليم الإلكتروني التي أنشأتها بتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين علي التعامل مع المنصات التعليمية في التدريس، وإجراء الامتحانات وتحويل المقررات لمقررات إلكترونية، وإكسابهم مهارات التعليم الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإجراء تطوير في كل من خطتها الاستراتيجية واستراتيجيتها للتدريس والتعلم والتقييم، فضلا عن حملاتها لتوعية الطلاب وما قدمته من بحوث علمية خاصة بدور الإعلام في مواجهة الجائحة.

إعلام القاهرة تحصل على الآيزو بجودة الجهاز الإداري

وتستعد الكلية في الشهور القليلة القادمة لاستكمال إجراءات الحصول علي تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك استكمال إجراءات السعي للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها التعليمية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي aqas.