طريقة عمل طبق فول بالزبدة والثوم بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف سلمى محمود طريقة عمل أحلى طبق فول بالزبدة والثوم بمذاق لا يقاوم ومشبع ومغذي ولع فوائد عديدة كما أنه يناسب وجبة الفطار والعشاء.





المقادير لعمل الفول بالزبدة والثوم:



٢ كوب فول مدمس.

٤ ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

عصير ليمونة.

ملح ( حسب الرغبه )

معلقة صغيرة كمون مطحون ناعم.

شطة ( اختياري ).

طريقة عمل الفول بالزبدة والثوم:



نضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تذوب تماماً ونضيف الثوم إلى أن يصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف الفول عليه وقلبيهم بشكل جيد واتركيهم على النار حتى يتداخلوا معاً ويسخنوا تماماً، ثم يرفع من على النار.

ويتبل الفول بالملح والكمون والشطة وعصير الليمون ويتم تقليبهم بشكل جيد.

ويتم وضعه داخل أطباق التقديم ويوضع ساخن ويزين بالبقدونس وقطع الطماطم

فوائد الفول:

وفقا لما نشره موقع هيلثي عن فوائد الفول التى تتمثل فيما يلي :

- يساعد على المحافظة على صحة و مرونة الاوعية الدموية فيمنع ترسب الكوليسترول على الاوعية الدموية والتى تتسبب فى انسدادها .



- يرفع الكوليسترول النافع HDL و يخفض الكوليسترول الضار



- يستعمل زيت الفول السودانى في تدليك العضلات المشلولة و المريضة كما انه يزيد من وزن و كثافة العضلات .





- يساعد على إنماء العضلات و تغذيتها ، وتقوية الاعصاب التي تغذي العضلات.



- يوقف النزيف الدموي لوجود نسبة عالية من الكالسيوم الذى يساعد على تجلط الدم .



- يخفض مستوى السكر في الدم عند المصابين بالسكري .



- يساعد على زيادة النشاط الذهني لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين و الفوسفور و فيتامينات B1 , B2 . 9

- يغذي الجسم ويقويه.



- تشير دراسات عديدة إلى تأثيره على منع أنواع السرطان التي تصيب العضلات