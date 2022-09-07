محافظ أسيوط يعلن استمرار الأنشطة الفنية والثقافية بفرع مكتبة مصر العامة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بفرع مكتبة مصر العامة الكائن بجوار المركز الثقافي الإسلامي بحي شرق أسيوط وسط إقبال جماهيرى منذ بدء التشغيل التجريبي حيث استقبلت المكتبة عدد كبير من الزائرين خاصة من الشباب والأطفال لملء استمارات العضوية واستخراج الكارنيهات الخاصة بالتردد على المكتبة والاستعارة والاطلاع والاستفادة من الخدمات المقدمة بالمكتبة تزامناً مع الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي خلال الأسابيع القادمة بالتعاون وبدعم إدارة صندوق مكتبات مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن المكتبة تعتبر مركزاً تنويرياً وصرحاً ثقافياً ضخماً لنشر العلم والثقافة والمعرفة يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية بالاضافة إلى انطلاق مشروع "أتوبيس المكتبة المتنقلة" التابع لمكتبة مصر العامة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي بجميع أنحاء المحافظة وبقرى حياة كريمة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري داعياً المواطنين وخاصة الشباب بالمشاركة والاهتمام بالجانب الثقافي والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية مما يساعد على بناء عقول بشرية وبناء الإنسان المصري.



وأوضحت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط إنه تم تنظيم العديد من ورش تعليم الرسم واظهار الابداع للاطفال من عمر 5 سنوات حتى 11 سنة فضلاً عن الاستعداد لتنظيم ورش الترجمة بالتنسيق والتعاون مع المتخصصين في كافة المجالات مشيرة إلى أن العمل بالمكتبة يبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الـ 3 عصراً على أن يتم فتح أبواب المكتبة خلال الفترة المسائية من الساعة 5 : 10 مساءاً وذلك أثناء فترة التشغيل التجريبي وذلك لتقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات حيث تم إنشاء مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة والتي سيتم تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية فضلاً عن انشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة حيث تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات فضلاً عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال.

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