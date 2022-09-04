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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصروف البيت قضى عليها.. تفاصيل إنهاء سائق توك توك حياة زوجته في أسيوط

القصة الكاملة لإنهاء
القصة الكاملة لإنهاء زوج حياة زوجته في أسيوط

تعالت حدة الخلافات بين الزوجين "سمير" و"رضا" حتى تدخل الأقارب كثيرا للصلح بينهما ولكن مع تزايد الخلافات سيطر الشيطان على عقل الزوج وحوله إلى ذئب لم ينظر إلى طفلهما الوحيد الذي كان يشاهد مشاجرتهما بصفة مستمرة وتسيل الدموع من عينيه أمامهما وعلى الرغم من ذلك لم يرق قلب والديه رحمتا به بل زاد الخلاف والتشاجر حتى أن كتب الزوج النهاية بالتخلص من زوجته بنحرها في منزلهما وتركها تغرق في دمائها.

 

تفاصيل مفجعة

تفاصيل الحادثة التي شهدتها عزبة البوبا بقرية البربا مركز صدفا في أسيوط تعود إلى ليلة أمس عاد الزوج " سمير . م . ع " 37 عاما ، ويعمل سائقا على توك توك إلى منزله وبعد دقائق تعالت أصوات التشاجر مع زوجته " رضا . ع . م " 30 عاما ، بسبب خلافات على الإنفاق على المنزل وتطورت الخلافات إلى قيام الزوج بالإسراع إلى المطبخ وإحضار سكين وطعن الزوجة في رقبتها حتى ان تمكن من نحرها وتسديد عدت طعنات متفرقة في جسدها حتى ان سقطت غارقة في دمائها وهرب الزوج من المنزل تاركها ملقاة على الأرض .

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شهود عيان يرون تفاصيل الحادث

وأكد شهود عيان : أن المتهم حاصل على مؤهل متوسط وكان يعمل في بيع المناديل وسائقا لتوك توك ولا يوجد لديهم إلا طفلا وحيدا وحدثت بينهما مشاجرات كثيرة حاول خلالها الزوج إلقاء زوجته من بلكونة المنزل عدت مرات ولكن فشل في ذلك.

 

وأضاف شهود العيان: “هرع الأقارب إلى المنزل وجدوا الزوجة غارقة في دمائها وهرب الزوج وقاموا بإخطار مركز الشرطة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الزوج الهارب” .

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