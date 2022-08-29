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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرح نافذ بالظهر.. سائق ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

جثة
جثة

شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، جريمة بشعة، حين أقدم سائق على إنهاء حياة زوجته طعناً بسلاح أبيض «مطواة»، بسبب الخلافات الزوجية، ونقلت إلى المستشفى المركزي غارقة في دمائها وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات الطبية اللازمة.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «دينا.ع.أ»، 27 سنة، ربة منزل، تقيم عزبة الشركة، دائرة مركز شرطة الحامول، إلى مستشفى الحامول المركزي، مصابة بجرح نافذ بالظهر من الناحية اليمنى وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات الطبية اللازمة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى.

 

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أن زوج المجني عليها ويدعى «ع.ا.ع» 34 سنة، سائق، قام بالتعدي عليها بالضرب مستخدماً سلاح أبيض «مطواة»، محدثاً الإصابات المشار إليها التي أدت إلى وفاتها، وذلك لخلافات أسرية بينهما.

 

تمكن رجال مباحث مركز الحامول من القبض على المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4276 لسنة 2022م، إداري مركز شرطة الحامول، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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