بتر الأطراف وغيبوبة.. انفجار أسطوانة فريون في 3 فنيين أثناء صيانة تكيفات مطعم بأسيوط

لحظات توقفت فيها الأنفاس بعد سماع دوي انفجار كبير بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسيوط تعالى فيها دوي سيارات الإسعاف والدفاع المدني وسيارات الشرطة حتى أن وصلوا إلى مكان الانفجار ليجدوا ثلاثة أشخاص على الأرض بهم إصابات بالغة أحدهم بتر بالأطراف الأربعة وغيبوبة تامة وأخر بتر باليدين والثالث كدمات وسحجات متفرقة بالجسم لتحملهم سيارات الإسعاف مسرعه لإنقاذهم بمستشفى أسيوط الجامعي .

بداية الواقعة كانت بقيام ثلاثة فنيين بعمل صيانة بتكييفات مطعم شهير بشارع الثورة بحي شرق أسيوط بالقرب من ديوان عام المحافظة، وأثناء أعمال الصيانة، انفجرت أسطوانة غاز فريون في الفنيين الثلاثة مما أدى الى إصابتهم بإصابات بالغة أدت إلى بتر الأربعة أطراف لأحدهم، وبتر ذراعين للأخر، وإصابة الثالث بكدمات وسحجات بالغة.

محافظ أسيوط يتلقى إخطار الحادث

وتلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة إدارة الكوارث والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد بانفجار اسطوانة غاز فريون أثناء إجراء الصيانة اللازمة لتكييفيات أحد المطاعم الكائنة أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مما ادى الى اصابة 3 أشخاص من فينين التكييف وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بتر بالأطراف وغيبوبة تامة

وعلى الفور توجه المحافظ إلى موقع الحادث للوقوف على أعمال إنقاذ المصابين والسيطرة على الحادث وتم توجيه الحماية المدنية والإسعاف الى موقع الحادث كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة إلى موقع الحادث في وجود محمود ياسين رئيس حي شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي وتم توجيه سيارات إطفاء قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا وكيل إدارة الحماية المدنية بأسيوط و3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

و فصلت المرافق عن المطعم من غاز وكهرباء ومياه، وتبين إصابة كلا من " إبراهيم . ب . م " 22 عاما ببتر في الأربعة أطراف ، و " ماركو . ح . م " 19 عاما سحجات وكدمات ، و" باسم . أ " 40 عاما ، بتر في الذراعين ، فنيين تكييف اثر الانفجار ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات السلامة للمنشات

ووجه محافظ أسيوط الشكر لرجال الإسعاف والحماية المدنية لسرعة الاستجابة والحضور الفوري إلى موقع الحادث وإنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى، كما كلف المحافظ الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة والأمان للمنشآت الواقعة بمكان الحادث وتكليف حى شرق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمعرفة أسبابه ومراجعة

إجراءات المان والسلامة بالمطعم.

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