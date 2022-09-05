بينهم 6 أطفال.. سلعوة تعقر 8 أشخاص في أسيوط

أُصيب 8 أشخاص من أهالي قرية باويط التابعة للوحدة المحلية بقرية دشلوط بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، بعد أن عقرهم حيوان السلعوة، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج والأمصال اللازمة.



تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مستشفى ديروط بوصول 8 أشخاص مصابين بعد أن عقرهم حيوان "السلعوة".



وقال مصدر داخل مستشفى ديروط المركزي، أنه تم استقبال "تاودرس.م.ب" 12 عامًا، و"محمد.ر.ج" 4 أعوام، و"محمد.ن.ع" 37 عامًا، و"محمود.م.ن" 12 عامًا، و"أحمد.ش.أ" 10 أعوام، و"مصطفى.أ.ف" 35 عامًا، و"بسمه.م.س" 9 أعوام، و"محمد.ع.ز" 8 أعوام.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم.