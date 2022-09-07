البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا إيساك الأسقف العام بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح نيافة الأنبا إيساك، الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري، بجبل القلالي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي رحل عن عالمنا عن ناهز 85 عاما.

شارك في صلوات الجنازة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ونيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وعشرون من الآباء الأساقفة ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية ومجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ورهبان من عدد من الأديرة القبطية، والآباء الكهنة من الإسكندرية والقاهرة وعدد من الإيبارشيات.

وقدم نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الشكر باسم نيافة الأنبا باخوميوس لقداسة البابا تواضروس ولأعضاء المجمع المقدس، ولقيادات محافظتي الإسكندرية والبحيرة المشاركين في صلوات الجنازة، والذين قدموا العزاء لقداسة البابا تواضروس وقيادات الكنيسة.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة لخص خلالها حياة المتنيح الأنبا إيساك في ثلاثة ملامح، وهي أنه كان صبورًا ومحتملًا: عاش بالصبر، والصبر هو الفضيلة التي يقتني بها الإنسان نفسه، وأنه راهبًا تقيًّا، عاش الرهبنة كما ينبغي أن تكون وبكل تقوى، وكذلك كان مدبرًا حكيمًا، وكانت له خبرات الشيوخ والكثير من الاختبارات الروحية.

واختتم قداسة البابا تواضروس كلمه مقدمًا التعزية باسم المجمع المقدس، لنيافة الأنبا باخوميوس ولنيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان الذي ترهب فيه الأب الأسقف المتنيح، ولمجمعي رهبان الديرين ولمن تتلمذوا على نيافة الأنبا إيساك وعلى كتبه.

وتنيح نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام أمس، الثلاثاء، عن عمر بلغ ٨٥ سنة، وحياة رهبانية امتدت لـ ٥٩ عامًا، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس.