عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا إيساك الأسقف العام بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس يترأس
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا إيساك

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح نيافة الأنبا إيساك، الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري، بجبل القلالي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي رحل عن عالمنا عن ناهز 85 عاما.

شارك في صلوات الجنازة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ونيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وعشرون من الآباء الأساقفة ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية ومجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ورهبان من عدد من الأديرة القبطية، والآباء الكهنة من الإسكندرية والقاهرة وعدد من الإيبارشيات.

وقدم نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الشكر باسم نيافة الأنبا باخوميوس لقداسة البابا تواضروس ولأعضاء المجمع المقدس، ولقيادات محافظتي الإسكندرية والبحيرة المشاركين في صلوات الجنازة، والذين قدموا العزاء لقداسة البابا تواضروس وقيادات الكنيسة.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة لخص خلالها حياة المتنيح الأنبا إيساك في ثلاثة ملامح، وهي أنه كان صبورًا ومحتملًا: عاش بالصبر، والصبر هو الفضيلة التي يقتني بها الإنسان نفسه، وأنه راهبًا تقيًّا، عاش الرهبنة كما ينبغي أن تكون وبكل تقوى، وكذلك كان مدبرًا حكيمًا، وكانت له خبرات الشيوخ والكثير من الاختبارات الروحية.

واختتم قداسة البابا تواضروس كلمه مقدمًا التعزية باسم المجمع المقدس، لنيافة الأنبا باخوميوس ولنيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان الذي ترهب فيه الأب الأسقف المتنيح، ولمجمعي رهبان الديرين ولمن تتلمذوا على نيافة الأنبا إيساك وعلى كتبه.

وتنيح نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام أمس، الثلاثاء، عن عمر بلغ ٨٥ سنة، وحياة رهبانية امتدت لـ ٥٩ عامًا، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس. 

البابا تواضروس الأنبا إيساك الاسكندرية الكنيسة المرقسية دير القديس مكاريوس السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

ترشيحاتنا

بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا بسبب التأشيرات.. حقيقة الأزمة بالكامل

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030

ألمانيا تتهم شابين بريطانيين بالتعدي عليها باليونان.. جريمة اغتصاب صادمة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

فيديو

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ