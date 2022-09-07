على مفترق طرق.. بنديكت أوراما: القارة الإفريقية ضحية الانبعاثات الكربونية

قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية، إن المناخ العالمى يتغير للأسوأ ولذلك علينا خلال مؤتمر المناخ العالمى فى شرم الشيخ وضع التزامات جديدة على أنفسنا.

وأضاف " أوراما " خلال كلمته ب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أن القارة الإفريقية على مفترق طرق وهي من أبرز ضحايا الانبعاثات الكربونية التى نشهدها اليوم على الرغم من أنها الأقل استخداما لها ولكنها تعاني من تغيرات مناخية أخرى مثل التصحر ، الجفاف .

وأشار إلى أن الدول تشهد تنافسا وصراعات فى الغذاء وهناك الكثير من الصعوبات للوصول لتمويل قطاع الطاقة لكى تستمر الحياة فى بعض الدول، والاحتياج لكى نقوم بتطوير مصادر الغاز الطبيعى وتحديد الآثر الخاص ب التغيرات المناخية وتقديم اتفاقيات التجارة الحرة ، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ونوه بأن إفريقيا أكبر المناطق انتاجا للغذاء فهناك منتجات مثل الكاكاو ، القهوة يتم شحنها لكى يتم تصنيعها ونقلها مرة أخرى لأجزاء أخرى فى العالم ، وعمليات النقل البحرى من أكثر المسببات للانبعاثات الكربونية التى تقوم بها إفريقيا .

