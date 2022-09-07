محافظ المنوفية يوافق على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام إلي 220 درجة



وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات القبول بالصف الأول الثانوى ببعض المدارس الثانوي "العام - الرياضى - الخدمات - الخاص " للعام الدراسى 2022/2023.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الأعداد الطلابية بالمدارس التي لم تستكمل كثافاتها حرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم النزول بدرجات القبول بتنسيق الثانوى العام والرياضى من 225 درجة إلى220 درجة ، والثانوى العام خدمات من 180 درجة إلى 170 درجة ، والثانوى العام الخاص من 190 درجة إلى 180 درجة ، مؤكدة على السماح بفتح الحدود بين الإدارات بالمدارس منخفضة الكثافة لإستكمال الكثافات الطلابية بالتنسيق بين الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بأن المدارس الثانوية التى لم تستكمل الكثافة المقترحة بها وفقاً للإدرات التعليمية بالمحافظة هى ، ففى مركز شبين الكوم ، مدارس "اصطبارى - كفر البتانون - بخاتى - شنوان المطورة - المساعى العسكرية - عبدالمنعم رياض – زكى بدر - الشهيد ياسر فريج ببتبس "، وفى مركز أشمون مدارس " ناصف طاحون – عبدالحميد أبو المجد – كفر الحما – دروة – ساقية أبو شعرة – الشاعر محمد عفيفى مطر بشطانوف - الشهيد إسماعيل وهبه جعفر ", وفى مركز منوف مدارس " زاوية رزين – المستشار عدلى منصور " ،وفى مركز قويسنا مدارس " بره العجوز – مصطاى – الشهيد حسن عفيفى – طه شبرا – كفر بنى غريان – كفر ميت العبسى" ، وفى مركز تلا مدارس "زرقان – عبدالله ياسين – السادات بنين – فصول كفر السكرية " ، وفى مركز الباجور مدارس " الباجور الثانوية المطورة – تلوانة بنات – تلوانة بنين – سبك الضحاك – مشيرف الثانوية – الشهيد طيار مهتدى الشاذلى بالأطارشة "،وفى مركز الشهداء مدارس " كفر السوالمية – على فهمى العمروسى – حزيرة الحجر " ، وفى مركز السادات مدارس " الفاروق عمر بالسادات – السادات الثانوية بنات بالرابعة – الخطاطبة الثانوية – عمر بن عبد العزيز بالخطاطبة – حى الزيتون الثانوية " ، وفى بركة السبع مدارس "السيد البدوى – محمد أحمد جعفر – إبراهيم ذكى عوض الله – هورين – الدبايبة " ، وفى مدينة سرس الليان "مدرسة محمود عزت الثانوية" .