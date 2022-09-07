مؤسسة شباب القادة تستمع للأفكار والمشاريع المتعلقة بحل أزمات المناخ

نظمت مؤسسة شباب القادة ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، الحفل الإفتتاحي لبرنامج "قادة المناخ" بمقر المجلس بمدينة نصر، والذي يهدف إلى سماع أفكار الشباب والإلتفات لمشاريعهم المتعلقة بحل تحديات قضايا المناخ وتوفير الدعم سواء المادي أو الفني، وذلك في ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

حضر الحفل كلاً من: النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائبتان مي كرم جبر، وهادية حسني، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندسة سارة البطوطي، رائدة الأعمال وسفيرة الأمم المتحدة للمناخ، والدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس مؤتمر المناخ للشباب، وحسام صالح المدير التنفيذي للعميات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وناصر كنفاني رئيس قطاع التسويق والرعاية في شركة المصرية للإتصالات "WE".

وأوضح النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة: "أن قضية التغير المناخي من أهم القضايا التي تستلزم تسليط الضوء عليها وعلى تأثيرها على المجتمعات والأجيال القادمة، لهذا السبب قررنا البدء في البرنامج بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة لإيماننا بمهارات الشباب وأفكارهم".

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي، إن الدولة المصرية أول من تطرق لقضية المناخ وطرحها عالميًا في لجنة وضع المرأة الدولية بالأمم المتحدة وتعقد سنويًا، في مارس 2022، تحت اسم "المرأة، البيئة وتغير المناخ"، قدمت مصر 7 محاور أساسية للحوار في قمة المناخ المقبلة، هي: "العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عمليات التكيف والتخفيف والاستجابة من تداعيات التغير المناخي، تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة، خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة في عمليات الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية، لتدهور البيئة على المرأة، تعزيز التوعية والتغير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، تطبيق مبادئ المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل العمل المناخي".

وأضافت: "التفاوتات المختلفة في قضية تغير المناخ، لا تضع المرأة ضمن أكثر الفئات تضررًا فحسب، بل تعني أيضًا بطبيعة الأمر، أنها عنصر أساسي وعامل فاعل لتحقيق التغيير المأمول في التعامل مع مختلف جوانب التغير المناخي، ولها دور في تحقيق أجندة التنمية المستدامة، خاصة في تحسين الإنتاجية الزراعية، ومرونتها ومساهمتها في الأمن الغذائي".

واستطردت حديثها بأن السيدات الأكثر احتياجًا في هذه القضية، هن المسنات، والنساء في سن الإنجاب والشابات، ذوات الإعاقة، الفقيرات والمعيلات، المرأة الريفية، الأُميات، العاملات في العمالة غير الرسمية، وفي الصناعة الزراعية الصغيرة وصيد الأسماك والنساء اللاتي يعشن في المناطق غير الرسمية، والمناطق المعرضة لتغير المناخ.

وقالت النائبة هادية حسني، إن عام 2022 هو عام مختلف لإن مصر تستضيف قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وأن هناك عدد من الجاماعت تقوم بعمل توعية ومشاريع ونماذج محاكاة لمناقشة قضية المناخ، مشددة علي ضورة أن تقوم جميع الجامعات بالتوعية وأن يكون هناك نظرة أخري لهذه القضية.

وفي نفس السياق قالت النائبة مي كرم جبر، إن العالم الأن يمر بظروف عالمية فرضت نفسها علي الجيمع، كما أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك كان هناك ضرورة أن يجلس قادة العالم علي طاولة واحد لمناقشة هذه القضاية بالإضافة إلي قضية المناخ التي أصبح تؤثر بشكل كبير علي الزراعة.

وأكدت جبر، أنه يجب أن تأخذ جميع الأفكار والمشاريخ المتعلقة بقضية المناخ بمحل اعتبار واهتمام كبير، وعلي الشباب أيضا أن لا يستهينوا بمشاريعهم، كما أنهم ليدهم القدرة الأن المشاركة في قمة المناخ القادمة لطرح هذه الأفكار.

وقالت المهندسة سارة البطوطي، إن قضية المناخ هي مشكلة اساسية يعاني منها العالم أجمع ويجب علي الجميع أن يكون هناك اهتمام كبير بهذه القضية، موجه رسالة إلي الشباب :" المجال اللي انتوا داخلين فيه مهم انتوا مش ترفية، احنا في عالم مختلف خالص بعد 2020، يجب أن يكون هناك الدعم للشباب ودعم لمشاريعهم، ومصر الأن مختلفة جدا عن الماضي وهناك كم هائل الأن من الstart up في مصر".

وأوضحت الدكتورة أمنية العمراني، أن تغير المناخ هي أكبر خطر علي صحة الإنسان في القرن الواحد والعشرين خاصة علي فئة الشباب، وأن القارة الأفريقية أكثر قارة تأثرت بهذه القضية، موضحة أن هناك ما يقارب إلي 7مليون وفاة بسبب تلوث الهواء والمياة في العالم.

وأكدت العمراني، أن الشباب هم جزء هام جدا من حل هذه المشكلة، كما أن الشباب المصري لديهم فرصة للمشاركة في مؤتمر قضية المناخ cop27، وهم جزء أيضا جزء من تنظيم المؤتمر، مشددة أنه يجب أن يتم دعم جميع الحلول المطروحة لهذه القضية.

والجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية.

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