رفض الأهلي.. مسيرة كارلوس كيروش مع المنتخبات بعد توليه تدريب إيران

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رسميا، اليوم الأربعاء، عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب إيران في كأس العالم والمقرر إقامته في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الإيراني، قد توصل إلى اتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي المهمة الفنية لمنتخب إيران، قبل انطلاق كأس العالم 2022 للعودة مجددا لقيادة منتخب إيران.

وتم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الإيراني، خلفا للكرواتي دراجان سكوسيتش المقال.

ورفض كارلوس كيروش فكرة تدريب الأهلي “مؤخرا”، خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش، حسبما أكد مصدر مقرب من البرتغالي.

صدى البلد يسلط الضوء على مسيرة البرتغالى كارلوس كيروش مع المنتخبات بعد توليه مهام تدريب منتخب ايران.

منتخب البرتغال



أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الأول من يوليو عام 1991 تعيين كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، وخاض معه 19 مواجهة، تمكن فيهما من تحقيق الفوز في 7 مواجهات، والتعادل في 8، والخسارة في 4 مباريات، حتى انتهاء فترة تعاقده الرسمية في يونيو من العام 1993.

ولاية ثانية

وفي 11 يوليو عام 2008 ، أعلن الاتحاد البرتغالي مجددًا الاستعانة بخدمات كيروش في ولايته الثانية مع البرتغال ، ليخوض معهم 28 مباراة، محققًا الفوز في 15 مواجهة، والتعادل في 9 ، والخسارة في 4 مباريات، حتى رحيله عن المنتخب في سبتمبر عام 2010.

منتخب الإمارات

في يناير من عام 1999 تولى كيروش المهمة الفنية لمنتخب الإمارات، ولم تدم التجربة سوى موسم وحيد بعد رحيله رسمي في ديسمبر من العام ذاته.

منتخب السعودية

تولى البرتغالى كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب السعودية في يناير عام 2000 حتى يونيو من العام ذاته، وخاض مواجهتين وديتين فقط أمام سلوفينيا وتعرض للخسارة بثنائية نظيفة، ومباراة أخرى أمام المجر وانتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منتخب.

منتخب جنوب افريقيا

في مايو عام 2001، تولى كيروش المهمة الفنية لمنتخب الأولاد، وخاض 7 مواجهات، حقق الفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مواجهتين، والخسارة مثلهما، حتى رحيله رسميًا في مارس عام 2002.

منتخب ايران

في إبريل عام 2011 أعلن الاتحاد الإيراني تعيين كيروش مديرًا فنيًا في فترة تدريبية هي الأطول بعد امتدادها ثمان سنوات، حتى يناير من عام 2019.



وخاض خلال تجربته مع إيران 97 مواجهة، محققًا الفوز في 60 مواجهة، والتعادل في 24، والخسارة في 13 مواجهة.

منتخب كولومبيا

تولى كيروش المهمة الفنية للمنتخب الكولومبي في فبراير عام 2019 ، وخاض 18 مواجهة، محققًا الفوز في 9 ، والتعادل في 4 مواجهات، وتلقي الخسارة في 5 .



وكانت المواجهة الأخيرة له مع كولومبيا 17 نوفمبر عام 2020، أمام منتخب الأكوادور في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، وتعرض المنتخب الكولومبي تحت قيادته إلى خسارة ثقيلة بسداسية لهدف.



ورحل كيروش في ديسمبر عام 2020 رسميًا عن المنتخب الكولومبي.

منتخب مصر الوطني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر إليه خلال الساعات الماضية بعد ظهور المنتخب بأداء باهت خلال مواجهتي أنجولا والجابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وقاد البرتغالي كارلوس كيروش منتخب مصر في 20 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز في في 13 مباراة، وتعادل الفراعنة معه في مباراتين، وخسر منتخبنا 5 مباريات.



وسجل منتخب مصر تحت قيادة كيروش 40 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 25 هدفًا خلال الـ20 مباراة التي كان فيها البرتغالي مدربًا لمنتخبنا الوطني.