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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرز بـ 12 جنيها.. تعرف على أسعار البقوليات بمنافذ الزراعة

أسعار الأرز
أسعار الأرز

أسعار الأرز تطرح منافذ وزارة الزراعة تخفيضات علي جميع المنتجات بقيم تتراوح من 20 لـ 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومن بينها أسعار الأرز وأسعار الفول .
 

أسعار الفول بمنافذ الزراعة

وأكد المهندس حسام الدين حسن مشرف عام بمنافذ وزارة الزراعة أن ، أسعار الأرز أقل من الخارج حيثُ يسجل سعر الأرز بمنافذ وزارة الزراعة 12 جنيهًا فى حين أنه يصل إلى 17 جنيهًا ، بينما يصل سعر الفول البلدي إلى 13 جنيهًا بينما يصل إلى 20 جنيهًا بالاسواق بالخارج .

 

وأشار “حسن” فى تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن سعر المكرونة يتراوح من 5 لـ 7 جنيهًا ، أما الزيت فيتراوح سعره من 20 لـ 32 جنيهًا على حسب سعره ، أما الدقيق فيصل سعره إلى 15 جنيهًا ، منوهًا إلى انهم لاينتجون زيتا وإنما يشترونه من الخارج .

أضاف أن الإقبال على منافذ الوزارة جيد جدًا ، بسبب السعر والجودة، إذ أنه يتم فحص جميع الواردات قبل دخولها إلى الوزارة .

أسعار البقوليات بالأسواق

وتباينت اسعار البقوليات فى السوق المحلى ، حيث ارتفعت أسعار العدس مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك بنسبة نحو 20 % إذ تستورد مصر ما يقرب من 95% من الخارج، وجاء الارتفاع بعد استقرار دام أكثر من 9 أشهر على التوالى ، واستقرت أسعار الفول والعدس والحمص والفاصوليا .وينشر “ صدى البلد ” اسعار البقوليات فى السوق المحلى ، حيث سجل سعر كيلو الفول البلدى ليتراوح ما بين 25 و 28 جنيه ، كما سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 14 و 17 جنيه.

وسجل سعر كيلو الحمص نحو 39 جنيه ، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 24 الى 28 جنيه ، فيما تراوح سعر كيلو العدس ما بين 22 و 26 جنيه  بارتفاع جنيهان للكيلو ، فى حين تراوح كيلو الترمس تراوح ما بين 22 و 25 جنيها.

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