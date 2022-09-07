الأرز بـ 12 جنيها.. تعرف على أسعار البقوليات بمنافذ الزراعة

أسعار الأرز تطرح منافذ وزارة الزراعة تخفيضات علي جميع المنتجات بقيم تتراوح من 20 لـ 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومن بينها أسعار الأرز وأسعار الفول .



أسعار الفول بمنافذ الزراعة

وأكد المهندس حسام الدين حسن مشرف عام بمنافذ وزارة الزراعة أن ، أسعار الأرز أقل من الخارج حيثُ يسجل سعر الأرز بمنافذ وزارة الزراعة 12 جنيهًا فى حين أنه يصل إلى 17 جنيهًا ، بينما يصل سعر الفول البلدي إلى 13 جنيهًا بينما يصل إلى 20 جنيهًا بالاسواق بالخارج .

وأشار “حسن” فى تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن سعر المكرونة يتراوح من 5 لـ 7 جنيهًا ، أما الزيت فيتراوح سعره من 20 لـ 32 جنيهًا على حسب سعره ، أما الدقيق فيصل سعره إلى 15 جنيهًا ، منوهًا إلى انهم لاينتجون زيتا وإنما يشترونه من الخارج .



أضاف أن الإقبال على منافذ الوزارة جيد جدًا ، بسبب السعر والجودة، إذ أنه يتم فحص جميع الواردات قبل دخولها إلى الوزارة .

أسعار البقوليات بالأسواق

وتباينت اسعار البقوليات فى السوق المحلى ، حيث ارتفعت أسعار العدس مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك بنسبة نحو 20 % إذ تستورد مصر ما يقرب من 95% من الخارج، وجاء الارتفاع بعد استقرار دام أكثر من 9 أشهر على التوالى ، واستقرت أسعار الفول والعدس والحمص والفاصوليا .وينشر “ صدى البلد ” اسعار البقوليات فى السوق المحلى ، حيث سجل سعر كيلو الفول البلدى ليتراوح ما بين 25 و 28 جنيه ، كما سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 14 و 17 جنيه.

وسجل سعر كيلو الحمص نحو 39 جنيه ، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 24 الى 28 جنيه ، فيما تراوح سعر كيلو العدس ما بين 22 و 26 جنيه بارتفاع جنيهان للكيلو ، فى حين تراوح كيلو الترمس تراوح ما بين 22 و 25 جنيها.