فضل سورة الواقعة منتصف الليل.. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر

فضل سورة الواقعة منتصف الليل.. يغفل كثير من الناس عن فضل سورة الواقعة منتصف الليل وقبل النوم، خاصة مع دخول الثلث الأخير من الليل، فمن أسرار سورة الواقعة أنها سورة تجلب الرزق وتقضي الحاجات.

ومن خلال التقرير التالي نوضح فضل سورة الواقعة منتصف الليل، وأسرار سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة

ذكر الله في جوف الليل

فضل سورة الواقعة منتصف الليل

لسورة الواقعة فضل كبير ، وقال العلماء إن فضل سورة الواقعة للرزق مجرب كما جاء في حديثُ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفي فضل سورة الواقعة منتصف الليل ما ورد من أحاديث وروايات حول فضل سورة الواقعة وما هي فضل سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة، ولعله من الكنوز التي ينبغي اغتنامها على وجه الخصوص ، قراءة سورة الواقعة وذلك لثوابها العظيم، ولما ورد عنها من أسرار في قضاء الحاجة وسعة الرزق .

فضل سورة الواقعة منتصف الليل

من الأسرار الخاصة بسورة الواقعة، التي أطلق عليها سورة الغنى لما ورد عن فضلها في قضاء الحاجة بسرعة، فضل سورة الواقعة قبل النوم ، وهناك عدد من الأحاديث الضعيفة التي تقول أن قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمنع الفقر، وتجلب الرزق.

حيث روى ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَن قرأَ سورةَ الواقِعَةِ في كلِّ ليلةٍ؛ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا»، ويجب التنويه على أن هذا الحديث سنده ضعيف.

كما أن قراءة سورة الواقعة يوميا تيسر كل عسير، وقراءة سورة الواقعة يوميا سبع مرات تفتح أبواب الخير.

كما أن المحافظة على قراءة سورة الواقعة يومياً وقبل النوم تقضي حوائج المسلم جميعها مثل الزواج والرزق والعمل وغيرها من الأمور، وقراءة سورة الواقعة كل ليلة تقي من الإصابة بالفقر وضيق الحال والعسر في الحياة.

ومن أراد أن يعجل الله له في الزواج أو أي أمر يريده يتوضأ ويصلي صلاة العشاء والسنة ومن ثم يقرأ سورة الواقعة سبع مرات.

بعد الانتهاء من القراءة يقوم المؤمن بالاستغفار كثيراً.



أكد الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية خلال رده على سؤال “هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ان سورة الواقعة لها فضل كبير في سعة الرزق وأن من داوم على قرائتها يوميا قبل النوم لم يصبه فقر قط .

وأضاف «شلبى»أن الأقدار مكتوبة عند الله ولكن هناك أسباب قد تغير الأقدار منها صلة الرحم دق تطيل العمر ، الدعاء يغير الأقدار ،سورة الواقعة تزيد الرزق ، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب والله يفعل ما يشاء .

فضل قراءة سورة الواقعة قبل صلاة المغرب

فضل قراءة سورة الواقعة قبل صلاة الفجر ، ورد فيها أن العلماء ذكروا حديثاً ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في فضل سورة الواقعة، وأنّ بقراءتها كلّ ليلةٍ تحمي صاحبها من الفقر، لكنّ العلماء متّفقون على ضعف ذلك الحديث، فلم يصحّ من أيّ طريقٍ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وفي ذات الوقت يذكر العلماء جواز أداء العبادات التي وردت فيها أحاديث ضعيفةٍ، فلا يدخل ذلك من باب البِدع كما قيل، دون الاعتقاد بأنّ ذلك مستحبٌ أو واجبٌ طالما لم يرد في قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، أو فعله.

وفي فضل قراءة سورة الواقعة قبل صلاة الفجر، ورد فيها أن سورة الواقعة سورة الواقعة سورةٌ مكيّةٌ، ذكرت آياتها أربع حقائق، وهي: وصف أحداث يوم القيامة. تحديد مصير كلّ فريقٍ من البشر. ذكر أربع أدلةٍ تؤكّد وقوع يوم البعث. ذكر مشاهد الاحتضار. ويُذكر أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (شيَّبتْني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتساءلونَ)، وذلك لكثرة ما ورد فيها من ذكرٍ لعذاب الآخرة، ووصفٍ للجنة في تلك السور، ومن بينها سورة الواقعة.

كما جاء في فضل قراءة سورة الواقعة قبل صلاة الفجر ، عددٌ من الأحاديث الضعيفة التي تُثبت أنَّ قراءتها كلَّ ليلة تمنع الفقر، وتجلب الرزق، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قرأَ سورةَ الواقِعَةِ في كلِّ ليلةٍ؛ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا»، وهذا الحديث سنده ضعيف، وأجمع على ضعفه العديد من كبار المحدِّثين، إلَّا أنّ تلاوة سورة الواقعة وغيرها من سور القرآن الكريم يعدّ من الأعمال الفاضلة، ولا حرج على المسلم إن قام بأداء فضائل الأعمال، حتى لو لم يرد في فضلها إلَّا أحاديث ضعيفة، وقيل أيضًا أنَّ ابن مسعود كان يأمر بناته بقراءتها في كلِّ ليلة.

سورة الواقعة

سورة الواقعة هي سورة مكيّة بالإجماع، تقع في الجزء السابع والعشرين من المصحف، وعدد آياتها ستٌّ وتسعون آية، ونزلت بعد سورة طه، وقبل سورة الشعراء، وترتيبها في المصحف هو السادس والخمسون، والواقعة هو اسمٌ من أسماء يوم القيامة، ويعود سبب تسمية السورة بهذا الاسم إلى ورود لفظ الواقعة فيها، وافتتاحها به، فقد ورد هذا اللفظ في الآية الأولى منها، وبدأت هذه السورة بوصف هذا اليوم العظيم في بدايتها، واستخدمت آياتها الأولى أسلوب الشرط، وذلك في قوله تعالى: «إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ(2)» من سورة الواقعة.

الدعاء

فوائد سورة الواقعة

1- مداومة قراءتها بتفكر وتدبر آياتها، تمنع الفقروالفاقة.

2-تجلب الرزق.

3- تمنع البؤس.

4- قد سميت بسورة الغنى.

5- من داوم على قراءتها لم يُكتب من الغافلين، لما فيها من ترهيبٍ وذكرٍ لأهوال القيامة والحساب والعقاب والاحتضار، فلا تترك من يقرؤها فرصة أن يكون غافلًا أبدًا، ما رواه ابن دقيق العيد عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالَ أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللَّهِ أراكَ قد شِبتَ؟ قالَ: «شيَّبتْني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتساءلونَ»، لما ورد في هذه السّور من التّخويف من عذاب الآخرة، وذكر صفات الجنّة.

6- روى الهيثمي في معجم الزوائد أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «قرأتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سورةَ الواقعةِ فلمَّا بلغْتُ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُوحٌ وَرَيحَانٌ يا ابنَ عمرَ».

7- من أصحّ ما جَاء في فضائل وأسرار سورة الواقعة ما رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ سورةَ الواقعةَ كلَّ ليلةٍ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا وقد أمرتُ بناتي أن يقرأْنها كلَّ ليلةٍ».

8- قراءة الواقعة بابٌ من أبواب الرزق كما في الحديث؛ من قرأها لم يفتقر ومن داوم عليها استغنى؛ حيث سُمّيت في موضعٍ آخر بسورة الغِنى، وفي صحة ذاك الحديث نظر.

قراءة سورة الواقعة يومياً سبع مرات تيسر الحال وتفرج الهموم وتمحي الكروب ويشعر الإنسان بالفرح والسرور والراحة والهدوء بعدها

سورة الواقعة هي السورة رقم 56 من سور المصحف الشريف التى تتمثل فى عدد 114 سورة ولها عدد 96 من الآيات التي تعمل بحسب ما أشارت إليه العديد من احاديث الرسول صل الله عليه وسلم على جلب الرزق لمن يقوم بقراءة هذه السورة لأكثر من 7 مرات ، فضلا عن ما يفوز به قارئها من ثواب قراءة القرآن الكريم وما يحمله من سكينة القلب واطمئنان النفوس .

ذكر ابن عبد البر والثعلبي أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه ، وعرف أنه يشكو ذنوبه ويتمنى رحمة الله، ولم يوافق على استدعاء طبيب له ولا تقرير عطاء له ولا لبناته من بعده، فقد أمرهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة لأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :”من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة”



فضل قراءة سورة الواقعة 41 مرة

من قرأ سورة الواقعة فى عدد 41 مرة فى مجلس واحد جائه الرزق من حيث لا يحتسب وانعم الله عليه بنعمة الحصول على ما يريد من الرزق الواسع المبارك فيه ، كما تتميز تلك السورة الشريفة بالعديد من الأسرار التي يكون منها مساعدة من يكون على مشارف الموت وفى اللحظات الاخيرة على مفارقة الحياة بدون التعرض إلى سكرات الموت .

دعاء سورة الواقعة لقضاء الحاجة

”الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد اشرف الخلق اجمعين، اللهم اني أسالك بعزتك وجلالك وعظمتك عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وكلماتك التامة اللهم باسمك العظيم أن تصلي وتسلم علي سيدنا محمد وعلي آله.

اللهم إذا كان رزقي في السماء فمن علي بكرمك فأنزله، وان كان رزقي في الأرض فأكرمني بفضل اخرجه لي وان كان رزقي في البحر فيسره لي، وان كان رزقي عند أحد من خلقك فخلصت لي. وان كان رزقي بعيدا عني فقربه لي، وان كان رزقي قريب مني فبعزتك وجلالك أن تنجزه لي، وأكثره وأنه واحمله إلى الله حيث كنت ولا تحملني إليه حيث كان، واكفني اللهم من كفايتك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلي وسلم علي سيدنا محمد واله”.

هذا الدعاء يتم قراءته بعد الانتهاء من قراءته سورة الواقعة، واحرص على الدوام لقراءة سورة الواقعة مع هذا الدعاء يوميا بعد قيامك بصلاة الفجر حاضرة .