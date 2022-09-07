بعد افتتاحه.. وزير التنمية ومحافظ الجيزة يتفقدان أسعار معرض أهلا مدارس بفيصل

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، يرافقهم المحاسب محمد إمبابى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، معرض اهلا مدارس بأرض المطاحن بشارع فيصل؛ بنسبة تخفيضات تصل إلى أكثر من 30% للمنتجات والسلع والأدوات المدرسية.

وشارك فى الافتتاح اعضاء مجلس النواب النائب محمد الحسينى وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب محمود توشكى بالإضافة إلى اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وأوضح “إمبابي”، أن افتتاح معرض اهلا مدارس يأتى فى إطار توجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى والحكومة ووزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بالعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن المعرض يضم 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق بنسبة ٣٠ ٪؜.

وأشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمعرض ونوعية المنتجات المعروضة من الملابس ومستلزمات المدارس، كما تفقدا الأسعار المعروضة للاطمئنان على التخفيضات المقررة بالمعرض على المنتجات.