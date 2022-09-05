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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأربعاء.. افتتاح معرض أهلا مدارس بالجيزة بتخفيضات تصل لـ 30%

أهلا مدارس
أهلا مدارس

أعلن المحاسب محمد امبابى، رئيس مجلس إدارة  الغرفة التجارية بالجيزة، أنه بالتعاون مع محافظة الجيزة سيتم افتتاح معرض اهلا مدارس بفيصل الأربعاء القادم وذلك بنسبة تخفيضات تصل الى اكثر من 30% للمنتجات والسلع والأدوات المدرسية المعروضة بالمعرض.
وأوضح “إمبابي”، أنه فى إطار توجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى والحكومة ووزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير  وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بالعمل على تخفيف الاعباء عن المواطنين قامت تجارية الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة بإقامة معرض اهلا مدارس  بمنطقة ارض المطاحن بالطالبية شارع فيصل لخدمة واستهداف الكثافة السكانية العالية بمناطق فيصل والهرم والطالبية والعمرانية والتى تتميز بعدد سكانى كبير جدا.  

وأضاف أن المعرض  يضم 60 عارضا على مساحة تصل الى 2000 متر بمشاركة  أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والاحذية  للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق.

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وأشاد بالتعاون المثمر مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة الذى قدم كل التسهيلات والدعم اللازم للمعرض بالإضافة إلى  تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافة سواء فى ديوان المحافظة او الاحياء والعمل على  تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المعرض.
وأكد “امبابى”، أن معرض أهلا مدارس يساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات جميع الأسر والطلاب من أدوات مدرسية وجامعية حيث سيفتتح قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة مناسبة  ويشهد المعرض إقبال غير مسبوق للمواطنين مشيرا الى ان افتتاح المعرض سيشهد حضور وزراء الوزارات المعنية مع تنفيذ توجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بضمان جودة المنتجات ونوعية الخدمة المقدمة لزائرى المعرض و العمل على توفير الفرصة للمنتجات والصناعة المحلية.
ومن ناحية أخرى، أشاد المواطنون أثناء تفقدهم للمعرض قبل افتتاحه أمس واليوم، بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والأدوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى. 

وأشار الزائرون إلى وجود أنواع جيدة من الشنط والملابس المدرسية والاحذية تضاهى المحلات والمولات الخارجية  وان المعرض يعطيهم فرصة كبيرة لشراء متطلبات أبنائهم المدرسية بافضل جودة واقل تكلفة.

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