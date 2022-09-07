عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسلامية لتمويل التجارة: ندعم مصر في تعبئة التمويل المناخي للمشروعات الخضراء

رئيس المؤسسة الدولية
رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال المنتدي

 شارك المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الثانية والذى يتم تنظيمه فى العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.


وشارك "سنبل" فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفى" والمرتبطة بمشروعات المياه والغذاء والطاقة، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص حيث تم مناقشة تعبئة التمويل المناخى.
 

سامح شكري يؤكد أهمية تكثيف التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ

منتدى التعاون الدولي: المنصة المصرية "نُوَفِـي" تقدم نموذجًا قابلاً للتطبيق في العالم


وتعليقا علي مشاركته، أشاد "سنبل" بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفى" والتى أطلقتها وزارة التعاون الدولى في مصر لحشد التمويل للمشروعات التنموية الخضراء، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حريصتان على لعب دور هام من خلال التجارة الدولية والاستثمار لدعم مصر وكافة الدول الأعضاء فى تعبئة التمويل المناخى للمشروعات الخضراء.


وأكد "سنبل" أن المؤسسة تعمل حاليا على تحديد اتجاهها الاستراتيجي بشأن تغير المناخ لتطوير أطر عمل خاصة بها وتحديد أهدافها للتمويل الصديق للمناخ والتدخلات المتعلقة بالتجارة، معربا عن ترحيبه ببرنامج نوفى NWFE وتطلعه لمواصلة دعم برامج الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن أحدث تقرير عن فجوة التكيف مع المناخ لعام 2021 كشف عن أن احتياجات التكيف من البلدان النامية تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، وقد تصل تكاليف التكيف مع المناخ من 280 مليار دولار أمريكي إلى 500 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2050 للبلدان النامية وحدها، وهذا يعني أن مستوى تمويل التكيف مع المناخ الذي قدمته بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي قُدر في عام 2020 بنحو 16.1 مليار دولار أمريكي أو 24٪ من إجمالي تمويل المناخ، بعيد عن أن يكون كافياً لتلبية احتياجات التكيف مع المناخ في البلدان الأعضاء، لذلك ستحتاج البلدان النامية إلى التدفق المتزايد لتمويل التكيف مع المناخ ودعم طويل الأجل من شركاء التنمية لإعطاء الأولوية للاستثمارات الإنمائية الخضراء والمرنة للمناخ.

وأوضح أن إحدى الميزات النسبية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى قدرتها على حشد القطاع الخاص وشركائها من المؤسسات التنموية لتمويل التجارة الخضراء والمستدامة إلى جانب قدرتها على تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية المتعلقة بالتجارة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتمويل المناخي.

المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة وزارة التعاون الدولي مال واعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لبسوه بيبي دول.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم لمعايرتها بشرفها بالجيزة

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

موضوعات متعلقة

مدبولي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز من برنامج التعاون الإنمائي

ترشيحاتنا

نقيب الزراعيين: مصر الدولة الوحيدة عالمياً تكافح التصحر

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلتين خفاف

بسبب بوتين.. ماسك انسحب من صفقة "تويتر" خوفًا من الحرب العالمية الثالثة

إذا كنت تعشق المغامرة..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch Ultra

مصري قادمًا من دولة أوروبية.. الصحة : اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود

الاستثمارات الخضراء في مصر.. طفرة غير مسبوقة كيف ننجح في استغلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مخاطر الرجفان الأذيني.. ونصائح هامة تحمى منه

وشها مليان تجاعيد.. ميرفت أمين تتصدر التريند والجمهور يتذكر أجرأ إطلالاتها| شاهد

محمد عبد الرحمن : الإيفيه رزق من عند الله .. وهؤلاء وقفوا بجانبي وقت عملية قلبي (حوار)

روب ولا فستان.. سارة سلامة تثير الجدل من جديد في البحر| شاهد

فيديو

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ