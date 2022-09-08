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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزوارة.. مولد الصالحين وتجمع القبائل البدوية

مولد الزوارة
مولد الزوارة

يتجمع فيه القبائل من كل صوب وحد علي المودة والحوار والتفاهم يلتقون مع مع أبناء العمومة مع كل ذو صهر ونسب  وتعقد فيها جلسات الحوار والتصالح  في ليالي قمرية  وسط الصحراء حيث تنحر الذبائح وتوزع الصدقات .
أنه مولد الزوارة ذلك العرف الاجتماعي  الذي توارثه بدو جنوب سيناء  ذلك اللقاء السنوي الذي يقام في وسط الصحراء تحت ضي القمر وتقام فيه فنون البادية من العاب سيناوية ويتباري الشعراء في الشعر البدوي وتقام فيه سباقات الهجن .
وتعقد جلسات الحوار بين القبائل .
وقال الشيخ جميل عطية خبير في السياحة البيئة  التراث البدوي أن الزواره يقام كمولد عن مقام أحد الاولياء الصالحين في الليالي القمرية مشيرا إلي أنه يعتبر اجتماع سنوي عن قبائل البدو تنحر فيه الذبائح ويجتمع فيه أبناء البادية في مائدة واحدة يوم الخميس والجمعة من ايام الزوارة   موقد النيران با ينطفئ في تلك الأيام لعمل المشروبات  والطعام.
واضافت زهرة مجدي باحثة في التراث البدوي  رائدة اعمال في سانت كاترين أن  الزوارة  حدث اجتماعي ينظم كل عام في الليالي القمرية ويجتمع فيه أبناء القبائل في أحد الأودية التي تحدد  سلفا بجوار أضرحة الاولياء الصالحين من البدو ويتم فيه ويتم التخييم فيه للقبائل لمدة ثلاث اسلام " الخميس - جمعة - سبت "وتقوم القبائل بذبح الذبائح من الأغنام والماعز  وتوزيع البعض منها على المحتاجين كنوع من التكافل  الاجتماعي .
واضاف سليمان الجبالي  من المهتمين بالتراث البدوي أن الزوارة أشبه بمولد  وسط الطبيعة الخلابة في سانت كاترين  من التجمع وتوزيع الصدقات وتنظيم  العاب التراث  و السيجة وسباقات الهجن.
 

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الزوارة

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الزوارة

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الزوارة مولد تجمع بدوي اخبار جنوب سيناء سانت كاترين جلسات الحوار بين القبائل العاب التراث و السيجة سباقات الهجن

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