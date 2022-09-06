للحد من وقوع حوادث ..وضع أطواق فسفورية في أعناق الإبل

قامت محافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الطب البيطري والمرور بتوزيع 500 طوق فسفوري على مزارعي قرية الوادي بمدينة طور سيناء لتركيبها علي الجمال والابل كمرحلة أولى تمهيدا لتعميم علي جميع مدن جنوب سيناء للحد من حوادث الطرق ليلا .

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة من المحافظة والمرور والطب البيطري بالمحافظة، بوضع أطواق فسفورية على الجمال لتنبيه سائقي السيارات من خلال الضوءً الذي تصدره ليلًا إلى عبور الجمال أمامه، بهدف القضاء على ظاهرة تكرار الحوادث ليلا بسبب الجمال

وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري بجنوب سيناء حيث تم تشكيل لجنة تحت إشراف المحاسب فوزي همام مفوض المحافظ لمحليات وذلك لوضع آليات للحد من ظاهرة حوادث الطرق الناتجة عن عبور الجمال فجأة أمام السيارات وخاصة في ظلام الليل والتي تسببت في حوادث كثيرة علي طرق جنوب سيناء .

تركيب اطواق فسفورية

FB_IMG_1662473190845~2

FB_IMG_1662473195985~2

FB_IMG_1662473193379~2