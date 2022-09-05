الشبكة الوطنية للطوارئ: تقديم الدعم لمحافظة جنوب سيناء استعدادا لقمة المناخ

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الشبكة الوطنية للطوارئ، من أجل التعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ .

وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإعداد والتجهيز لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاء بحضور وفد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وذلك لاستعراض أوجه التعاون بين محافظة جنوب سيناء والشبكة الوطنية، وكيفية تقديم الدعم للمحافظة من خلال استعراض أحدث الإمكانات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشبكة الوطنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تم خلال اللقاء عرض محاضرة تتضمن تلك الحلول الذكية للمدن الخضراء والذكية وتماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

حضر اللقاء العميد حسني رضوان مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والعقيد محمد عبدالغني يونس المشرف العام علي أعمال الشبكة الوطنية بجنوب سيناء، والمهندس أمير شكري من قسم الحلول الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الشبكة الوطن.

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