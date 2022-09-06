تحرير 132 محضرًا وضبط وإعدام 666 كيلو أغذية بجنوب سيناء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن "دهب ونويبع وطابا"، وذلك بالاشتراك مع الإدارات الصحية بالمدن.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى خلال الحملة المرور على 52 منشأة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 132 محضرًا، بواقع 67 محضرًا بمدينة دهب، وعدد 65 محضرًا بمدن نويبع وطابا، وجميعهم تنوعوا بين محاضر عدم نظافة، وعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وضبط وإعدام أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن محاضر الضبط والإعدام تضمنت إعدام 337,5 كيلو أغذية و 97 لتر مشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة دهب، و 298,5 كيلو أغذية و 23 لتر مشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدن نويبع وطابا، ومحضري ضبط 30 كيلو جرام أغذية، و 25 لتر مشروبات منتهية الصلاحية وبهم تغير بالخواص، بإجمالي 666 كيلو أغذية، و 145 لتر مشروبات.

وأكد على استمرار حملات المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكافة مدن المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاستعداد لاستقبال مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل، ولضمان تقديم أغذية ومشروبات صالحة لكافة قاطني المحافظة وزائريها خلال الأجازات الصيفية.

مشروبات

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