هنفرح الجماهير.. الونش عن مباراة لوسيل: لاعبو الزمالك كبار ودوليين

حل محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.

ووجه الإعلامي شريف عامر سؤالا لـ الونش، قائلا:" الناس بتكون قلقانة من إن الزمالك كعبه عالي محليا ونتائجه ليس جيدة خارجيا".

ورد الونش قائلا:" إحنا لعبنا موسيمين بدون إجازات ، وبعد الفوز بالدوري فيريرا أعطانا فترة راحة حوالي 10 أيام ".

نسعى لإسعاد الجماهير

وتابع الونش:" نستعد جيدا لمبارة الهلال السعودي في كأس لوسيل"، مضيفا:" لاعبي الزمالك كبار وجيدين محليا ودوليا، ولاعبي الزمالك دوليين ، ونسعى لتحقيق الفوز في مباراة الهلال كي نسعد الجماهير".