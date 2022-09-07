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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنفرح الجماهير.. الونش عن مباراة لوسيل: لاعبو الزمالك كبار ودوليين

الونش
الونش

حل محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.

 

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استعدادا لكأس لوسيل.. زكريا ونداي يخضعان لتدريبات قوية بمران الزمالك

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الزمالك يخوض مرانه الأول في قطر استعدادًا لـ كأس لوسيل

 ووجه الإعلامي شريف عامر سؤالا لـ الونش، قائلا:" الناس بتكون قلقانة من إن الزمالك كعبه عالي محليا  ونتائجه ليس جيدة  خارجيا".

 

ورد الونش قائلا:" إحنا لعبنا موسيمين بدون إجازات ، وبعد الفوز بالدوري فيريرا أعطانا فترة راحة حوالي 10 أيام ".

نسعى لإسعاد الجماهير 

وتابع الونش:"  نستعد جيدا لمبارة الهلال السعودي  في كأس لوسيل"، مضيفا:"  لاعبي الزمالك كبار وجيدين محليا ودوليا، ولاعبي الزمالك دوليين ، ونسعى لتحقيق الفوز في مباراة الهلال  كي نسعد الجماهير".

 

الونش الزمالك كأس لوسيل الهلال السعودي اخبار التوك شو

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