الإصلاح والنهضة يرفض بيان الحركة المدنية: يفوت فرص تاريخية لتحقيق التنمية السياسية

أعلن حزب الإصلاح والنهضة رفضه التام لبيان الحركة المدنية بشأن آخر تطورات الحوار الوطني، ويرى الحزب بأن هذا التحرك من قبل الحركة المدنية يفوت فرصة تاريخية لتحقيق التنمية السياسية ودعم التحول الديمقراطي في مصر، ويرى الحزب بأن البيان يبتعد كل البعد عن القراءة السليمة للواقع المصري وما أحدثه الحوار الوطني من حلحلة الحياة السياسية خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب على أن الحوار الوطني هو حوار بين المصريين بكافة طوائفهم وأفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم السياسية وليس حوارًا بين السلطة والمعارضة، كما أنه حوار يشتمل على محاور سياسية واجتماعية واقتصادية فهو حوار بين رؤى مختلفة للوصول إلى حلول ترضي المواطن وهو من يسعى الجميع سلطة وأحزاب في سبيل تسهيل حياته وليس التجارة بآلامه في خطابات عاطفية تفتقر إلى تقدير سليم للواقع.

شدد الحزب على أن الضمان الحقيقي لتنفيذ ما سينتج عن الحوار الوطني هو من دعى إليه، فكما وثق الجميع في الفريق عبد الفتاح السيسي حين كنا جميعًا ندافع عن وجود مصر، فإن ثقتنا في الحوار تنبع من ثقتنا بالرئيس نفسه، كما تنبع أيضًا من كون التمثيل في مجلس الأمناء هو تمثيل عادل توافقت عليه التيارات السياسية جمعاء.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة الحركة المدنية بأحزابها ورموزها إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، والتعامل مع الظرف الدقيق الذي تمر به مصر داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وإلى إعلاء المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية، فالحوار الوطني هو حوار لحياة أفضل لكل المصريين وليس مجالًا للمحاصصة السياسية ولن يكون.