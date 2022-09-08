غنى لـ "زنا محارم بين أب وابنته".. كيف رد هاني شاكر على هجوم حمو بيكا

هاني شاكر وحمو بيكا.. شهدت الفترة الماضية حالة سجال متبادل بين نقيب الموسيقيين السابق ومؤدي المهرجانات، اشتدت حدة الخلاف عندما كان هاني شاكر نقيبا للموسيقيين، وذلك نظرا للقرارات التي اتخذها ضد عدد من مؤدي المهرجانات وعلى رأسهم بيكا.

كان حمو بيكا يشكوا دائما من طريقة تعامل نقابة الموسيقيين وبالأخص هاني شاكر، حيث وصف قراراته بأنها ظلم و"قطع عيش"، وظهر يستغيث في أكثر من فيديو حتى وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى البكاء والدعاء على مجلس النقابة ونقيبها، لكن ماذا كان رد فعل هاني شاكر؟ وما الجديد في هذا الخلاف؟

تصريحات هاني شاكر عن حمو بيكا

علق هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، على الهجوم الذي يتعرض له من مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، خلال ظهوره في برومو برنامج "برلمان شعب"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي شعيب راشد، والذي سيتم عرضه قريبا.

كان رد شاكر خلال برومو الحلقة، شديد اللهجة، حيث قال للإعلامي العراقي: "هل تعلم أن بيكا، أول من غنى لزنا المحارم، وعن علاقة أب بابنته.. كلام رخيص لا أعرفه ولا أحب أن أسمعه أو أراه".

جاء ذلك ردا على حديث الإعلامي بشأن وجود تعاطف مع شكوى حمو بيكا، حيث أردف نقيب الموسيقيين السابق: "مش كل واحد بيعيط يبقى عنده حق، أنا حاربته في إيه؟ دخلته اختبارات النقابة مرتين، وأحضرت من يدرس له مخارج الألفاظ وسقط، كان عليه حكم بالحبس لمدة سنتين بعد تهديده بحرق النقابة، وتسامحت معه بعد تدخل والدته".

هجوم حمو بيكا على هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر في 27 يونيو الماضي، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.

عبر مؤدي المهرجانات عن سعادته بعد استقالة هاني شاكر ورحيله عن منصب نقيب المهن الموسيقية، حيث نشر بيكا، صورة عبر صفحته على Facebook وكتب معلقا: "الوحش راجع يا شوية جواجع".

وشن بيكا هجوما عنيفا على هاني شاكر، بدأت عقب قراراته بشأن منع عدد من مؤدي المهرجانات من الغناء وعلى رأسهم حمو بيكا، حيث لم يترك الأخير مناسبة إلا ودعا فيها على "شاكر"، حيث ذهب إلى العمرة مرتان توجه خلالهما بالدعاء على مجلس النقابة وهاني شاكر، كما أعاد الكرة في المستشفى خلال إجراءه عملية جراحية.

وسبق وناشد حمو بيكا، نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، بالتوقف عن التنمر عليه والحديث عنه كإنسان غير متعلم مؤكدا أنه إنسان يملك قلبا ويتأثر بشكل كبير بهذه السخرية.

كما أعلن بيكا قبل ذلك، اعتزامه مقاضاة الفنان هاني شاكر، وكل أعضاء مجلس النقابة، بتهمة التربح من حفلاته السابقة بشكل وصفه بأنه غير قانوني، وسعيهم لوقفه عن ممارسة الغناء.