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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حمزة الجمل: لا علاقة لحسني عبد ربه برحيلي عن الإسماعيلي.. فيديو

صدى البلد

 

تحدث حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن حقيقة تسبب حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش في رحيله عن القلعة الصفراء.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "  لا علاقة لحسني عبد ربه برحيلي عن تدريب الإسماعيلي، ولا أعلم أن دافع عني أو لا، ولكني كفيل بالدفاع عن نفسي وعن جهازي المعاون".

وأضاف: "لا أعلم ماذا يحدث في الغرف المغلق، وأنا أرى أن حسني عبد ربه أخي الأصغر وعلاقتي به جيدة جدا".

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وواصل: "أنا من قام بترشيح حسني عبد ربه للتواجد في منصب مدير الكرة وتحدثت مع المهندس يحيى الكومي رئيس النادي لتواجده بالجهاز المعاون لحمد إبراهيم المدير الفني الأسبق إلا أنه رفض الأمر".

وتابع: "يحيى الكومي تحدث معي فور الاستقرار على تواجدي على رأس القيادة الفنية للدراويش عن تواجد حسني عبد ربه في منصب مدير الكرة، ورحبت على الفور ولن أتردد في ذلك".

واختتم: "تحدث مع حسني عبد ربه وأكدت له إني أقف بجانبه، وخاصة وأني أرى أن حسني من أهم كوادر الإسماعيلي ولا بد من الاستفادة منه".

 

حسني عبد ربه الكومي الاسماعيلي الدراويش المدير الفني المدير الفني السابق حمزة الجمل

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