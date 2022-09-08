الجمل: كنت متمسكا بالرحيل عن الإسماعيلي ولو حدث لتعرض الفريق لكبوة كبيرة..فيديو



تحدث حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن كواليس رحيله عن الدراويش والعودة من جديد لاستكمال مأموريته مع الفريق.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": " كنت متمسك بالرحيل عن الإسماعيلي ولو حدث ذلك لتعرض الفريق لكبوة كبيرة".

وأضاف: "تلقيت اتصالات عديدة من أجل العودة في قراري والاستمرار على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي، إذ أشاد الجميع بتطور أداء اللاعبين تحت قيادتي".

وواصل: "عبد المنعم عمارة الوزير السابق تحدث معي وله دورا كبيرا في استمراري مع الدراويش إلى جانب أحمد دياب رئيس رابطة المحترفين"

واختتم: "رموز الإسماعيلي تحدثوا مع وعلى رأسهم الكابتن علي أبو جريشة ومحسن عبد المسيح وغيرهم من النجوم".

الكومي صاحب قرار تعيين الجمل

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي كان أول من دعم تواجدي على رأس القيادة الفنية للدراويش.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "يحيى الكومي كان صاحب قرار تواجدي في الإسماعيلي بجانب الاستاذ خالد الطيب".

وأكمل: "الأصوات داخل المجلس كانت منقسمة بنسبة 50% لتواجدي على رأس القيادة الفنية للدروايش".

واختتم: "أنا ابن نادي الإسماعيلي ويجب أن أقف بجانب النادي في أي وقت وأنا أثق جدا في قدراتي الفنية".