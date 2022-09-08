عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمل: كنت متمسكا بالرحيل عن الإسماعيلي ولو حدث لتعرض الفريق لكبوة كبيرة..فيديو

صدى البلد

 


تحدث حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن كواليس رحيله عن الدراويش والعودة من جديد لاستكمال مأموريته مع الفريق.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": " كنت متمسك بالرحيل عن الإسماعيلي ولو حدث ذلك لتعرض الفريق لكبوة كبيرة".

وأضاف: "تلقيت اتصالات عديدة من أجل العودة في قراري والاستمرار على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي، إذ أشاد الجميع بتطور أداء اللاعبين تحت قيادتي".

وواصل: "عبد المنعم عمارة الوزير السابق تحدث معي وله دورا كبيرا في استمراري مع الدراويش إلى جانب أحمد دياب رئيس رابطة المحترفين"

واختتم: "رموز الإسماعيلي تحدثوا مع وعلى رأسهم الكابتن علي أبو جريشة ومحسن عبد المسيح وغيرهم من النجوم".

 الكومي صاحب قرار تعيين الجمل

txt

حمزة الجمل: لاعبو الإسماعيلي "أبطال".. فيديو

txt

فرج عامر:الأهلي لا يعلن عمن يريده وفي نفس الوقت ينقض على أهدافه

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي كان أول من دعم تواجدي على رأس القيادة الفنية للدراويش.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "يحيى الكومي كان صاحب قرار تواجدي في الإسماعيلي بجانب الاستاذ خالد الطيب".

وأكمل: "الأصوات داخل المجلس كانت منقسمة بنسبة 50% لتواجدي على رأس القيادة الفنية للدروايش".

واختتم: "أنا ابن نادي الإسماعيلي ويجب أن أقف بجانب النادي في أي وقت وأنا أثق جدا في قدراتي الفنية".

 

الكومي إسلام صادق الاسماعيلي الدراويش المدير الفني رابطة المحترفين على أبو جريشة محسن عبد المسيح فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

بعد التنمر على ميرفت أمين.. توفيق عبد الحميد يتخذ قرارا مؤثرا

سورة لها تأثير عجيب في تفريج الهموم و تيسير الأرزاق

لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات..شروط التعيين فى الوظائف القيادية بالخدمة المدنية

بعد ضبط 692 مخالفة.. عقوبات قاسية لمخالفي مواعيد غلق المحال التجارية

طريقة سهلة وبسيطة تحفظك من السحر والعين والحسد ولا يستطيع أحد أذيتك

سعر الذهب اليوم 8-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ