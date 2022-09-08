سمية الخشاب برسالة غامضة عبر تويتر: بنسيب الحلو ونمسك في المايل

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة غامضة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب “ بنسيب الحلو ونمسك في المايل ”.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعود إلى السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

وأكدت أنها قد وقعت عقد الفيلم وستبدأ تصويره قريبا ويكون مفاجأة للجميع لافتة أن الشركة المنتجة لم تستقر علي اسم الفيلم وجاري اختيار باقي فريق العمل المشاركون معها.