محافظ الوادي الجديد: تشكيل لجنة لمراجعة موقف المشروعات الاستثمارية

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددا من القرارات تضمنت تشكيل لجنة لمراجعة موقف المشروعات الاستثمارية، والتأكد من تنفيذ قرارات سحب الأراضى جزئيًا أو كليًا وإنذار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإرجاء قرارات السحب مدة 6 أشهر فى حال سداد المبالغ وجدية التنفيذ مع إمكانية التقسيط.

وأكد المحافظ على أن يتم حساب فترة تنفيذ المشروع بدءًا من تاريخ استصدار التراخيص والحصول على موافقة الرى مراعاةً للمستثمرين وتفعيل الربط بين مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة والهيئة العامة للاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية للمحافظة على الخريطة الاستثمارية للجمهورية.

واضاف المحافظ أنه قرر التنسيق مع مصلحة الضرائب لندب موظف ضرائب بمركز خدمات المستثمرين تيسيرًا على المستثمرين وتحرير محاضر تعدى على أراضى الدولة لمن يقوم بالمخالفة والعمل فى الأراضى التى تم سحبها وتكليف رؤساء المراكز بإعداد بيان بالمستشفيات الخاصة لتوقيع بروتوكول تعاون بين هذه المستشفيات والمحافظة لعلاج عدد من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية مجانًا.

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