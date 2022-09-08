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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي من مكتب تنسيق عين شمس: نسعى لتحقيق مبدأ العدالة

صدى البلد

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على سير أعمال التنسيق، برفقة السيد عطا رئيس قطاع التعليم المُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى المتحدث الرسمى للوزارة،، وسيد سافوري مدير عام تنسيق الشهادات المعادلة ومسئولي مكتب التنسيق.

 

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن عاشور على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، والاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكل الأوراق المُستلمة منهم؛ تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2022 /2023. 

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وأشاد الوزير،  بالقاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، وحجم العمل الذى قام به مكتب التنسيق والعاملين به من توفير الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا حرص الوزارة على التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

 

كما التقى وزير التعليم العالي عددًا من موظفي مكتب التنسيق والمواطنين، واطلع على جميع الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يبذلونه طوال فترة التنسيق.


وفي ختام الجولة التفقدية، التقى الوزير بعدد من الطلاب وأولياء الأمور المترددين على المكتب، وتابع معهم تنفيذ طلباتهم والرد على أسئلتهم، وأكد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على التزام المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعي، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بدأ أعماله هذا العام يوم الاثنين الموافق ٢٥ يوليو الجارى، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق، لضمان انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم.

 

كما أطلقت الوزارة من خلال المركز الإعلامى حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكترونى تشمل كافة الأشكال التوضيحية، (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكترونى _ إنفوجراف توضيحى _ فيديو توضيحى لخطوات التنسيق الإلكترونى)، بهدف التيسير على الطلاب وإتمام تقديمهم بكل يسر.

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