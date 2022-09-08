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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة ، إن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود مما يحتم على هؤلاء الأشخاص الابتعاد تماما عن مصادر العدوى وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وأضاف “بدران” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود بشكل مكثف، هى:

الأطفال حديثى الولادة والأطفال والأشخاص المصابون بنقص المناعة لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة من جدري القرود قد تصل للموت.

  • الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم  من يتعاملون مع المصابين بشكل مباشر فى المنزل.
  • وجود الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه أعراض جدري القرود أو حيوان مصاب أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
  • يتعرض العاملون الصحيون كالممرضين لخطر أكبر للإصابة بـ جدري القرود بسبب التعرض للفيروس لفترة أطول.
  • من لديهم شقوق جلدية غير معالجة لأنه يسهل اقتحام الفيروس للجلد

الأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بجدري القرود

جدري القرود

ووفقا لما نشره مركز السيطرة على الأمراض cdc ينتشر جدري القردة بعدة طرق:

اتصال وثيق أو حميم
يمكن أن ينتشر جدري القرود إلى أي شخص من خلال التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد ، بما في ذلك:

الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو الجرب أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدرى القرود.
لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود.
ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي.
يمكن أن يحدث هذا الاتصال المباشر أثناء الاتصال الحميم ، بما في ذلك:

ممارسة الجنس عن طريق الفم والشرج والمهبل أو لمس الأعضاء التناسلية لشخص مصاب بجدري القرود.
العناق والتدليك والتقبيل.
اتصال وجها لوجه مطول.
لمس الأقمشة والأشياء أثناء ممارسة الجنس التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود ولم يتم تطهيرها ، مثل الفراش والمناشف وأدوات الوثن والألعاب الجنسية.
يمكن لأي شخص مصاب بجدرى القرود أن ينشره للآخرين من الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض حتى يلتئم الطفح الجلدي تمامًا وتتكون طبقة جديدة من الجلد. يستمر المرض عادة من 2 إلى 4 أسابيع

جدري القرود والحمل

الحمل وجدري القرود


يمكن للمرأة الحامل أن تنقل الفيروس إلى جنينها من خلال المشيمة.

الحيوانات المصابة

من الممكن أيضًا أن يصاب الناس بجدر القرود من الحيوانات المصابة ، إما عن طريق الخدش أو العض من قبل الحيوان أو عن طريق تحضير اللحوم أو تناولها أو استخدام منتجات من حيوان مصاب.

لا يزال العلماء يبحثون إذا كان من الممكن أن ينتشر الفيروس عندما لا تظهر أي أعراض على شخص ما
كم مرة ينتشر جدري القرود من خلال إفرازات الجهاز التنفسي ، أو عندما يكون الشخص المصاب بأعراض جدري القرود أكثر عرضة لنشر الفيروس من خلال إفرازات الجهاز التنفسي.
ما إذا كان يمكن أن ينتقل جدري القرود من خلال السائل المنوي أو السوائل المهبلية أو البول أو البراز.

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