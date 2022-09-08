أردوغان: الغرب يشعر بالذعر بسبب ارتفاع الأسعار

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الغرب في حالة ذعر بشأن الكيفية التي سيمضي بها الشتاء الحالي في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بكرواتيا: "هناك موضوع أزمة الطاقة، الأسعار آخذة في الارتفاع. الآن الغرب في حالة ذعر بشأن الكيفية التي ستمضي بها هذا الشتاء. الغرب في حالة ذعر بشأن ما سيفعله. آمل أن ننجو من هذه الاختبارات بخطوات معقولة" .

وبعد بدء عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

ومنذ قليل، أعلن أردوغان، عزمه مناقشة الوضع مع تصدير الحبوب الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سمرقند.

وتدعو تركيا إلى أن يبدأ تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، في زغرب: "سأناقش هذه المسألة مع بوتين في سمرقند".

وأضاف: “اتفق مع بوتين في أن عمليات التسليم على طول "ممر الحبوب" لا يتم توصيلها إلى البلدان الأكثر فقراً، بل إلى البلدان المتقدمة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس التركي بهذا الشأن.

وأضاف:" من الضروري وضع قيود معينة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم الإعلان عنه سابقا".