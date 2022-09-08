عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: الغرب يشعر بالذعر بسبب ارتفاع الأسعار

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الغرب في حالة ذعر بشأن الكيفية التي سيمضي بها الشتاء الحالي في مواجهة ارتفاع الأسعار. 

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بكرواتيا: "هناك موضوع أزمة الطاقة، الأسعار آخذة في الارتفاع. الآن الغرب في حالة ذعر بشأن الكيفية التي ستمضي بها هذا الشتاء. الغرب في حالة ذعر بشأن ما سيفعله. آمل أن ننجو من هذه الاختبارات بخطوات معقولة" .

وبعد بدء عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

ومنذ قليل، أعلن أردوغان، عزمه مناقشة الوضع مع تصدير الحبوب الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سمرقند.

وتدعو تركيا إلى أن يبدأ تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا. 

دعم أوكرانيا و18 دولة مهددة من روسيا.. بلينكن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف

أردوغان: أتفق تمامًا مع بوتين.. ويجب بدء تصدير الحبوب من روسيا

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، في زغرب: "سأناقش هذه المسألة مع بوتين في سمرقند". 

وأضاف: “اتفق مع بوتين في أن عمليات التسليم على طول "ممر الحبوب" لا يتم توصيلها إلى البلدان الأكثر فقراً، بل إلى البلدان المتقدمة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس التركي بهذا الشأن.

وأضاف:" من الضروري وضع قيود معينة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم الإعلان عنه سابقا".

الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا أردوغان ارتفاع الأسعار اوروبا بوتين روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

أوروبا تعترف بمخاطر الركود .. وتحذر من أسوأ شتاء في التاريخ

تصريحات بوتين في مرمى نيران زيلينسكي..صفقة الحبوب الأوكرانية تشعل الأزمة بين الزعيمين

بسبب سبيكة صينية .. أمريكا توقف عمليات تسليم مقاتلات F-35

ضربة لموسكو.. الهند تنضم لأمريكا وتؤيد وضع سقف لسعر النفط الروسي

صفقة الحبوب الأوكرانية مهددة بالانهيار.. روسيا تتهم الغرب بخرق الاتفاق

ألمانيا .. مظاهرات حاشدة تجتاح الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة| فيديو

بعد الضربة الروسية.. ماكرون يحذر الفرنسيين ويدعوهم لخفض استهلاك الطاقة

بسبب غلاء المعيشة.. تراجع أسعار الغذاء والطاقة في روسيا يثير غضب البريطانيين

ترشيحاتنا

السيسي عن دول الخليج: وقفوا معنا وقفة كبيرة لأكثر من 18 شهرا .. محتاجين نحييهم

الرئيس السيسي عن أموال المعاشات: محدش بيجيب من جيبه ديه فلوس مصر

الوقاية ومدة العلاج.. هاني الناظر يكشف 7 حقائق عن جدري القرود

معيط: حجم الدين ارتفع إلى 103% عام 2016.. وانخفض لـ80% في 2020

هل الدولة كانت محتاجة مشروع قناة السويس الجديدة؟.. الرئيس السيسي يجيب المصريين

عايزين يخوفوا المواطن.. رد عنيف من السيسي على المشككين في الإنجازات ويطالب الإعلام بموقف جاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي يحدث في مهرجان العاصمة؟

جين فوندا تتحدي السرطان في الجيم .. صور

المثلية كلمة السر وراء انتشار جدري القرود في العالم| تفاصيل

كاش مايوه شفاف..زوجة ماجد المصري تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي يحدث في مهرجان العاصمة؟

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ