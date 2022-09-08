عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتف مكشوف.. سامية الطرابلسي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي، جمهورها صوراً من إجازتها الصيفية التي تقضيها في احدى المدن الساحلية، عبر حسابها  علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة مرتديه فستان قصير بصيحة الكتف الواحد، وصدر مكشوف، نالت إعجاب متابعيها.


 

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسي فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.
 

وشاركت سامية الطرابلسي فى رمضان المنقضي بمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

IMG_٢٠٢٢٠٩٠٨_١٥٤٠١٣
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٨_١٥٤٠١٣
اطلاله جريئه فستان قصير سامية الطرابلسي تماسيح النيل تبرز انوثتها مسلسل مكتوب عليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

قلت لك بلاش يا إيمان.. القصة الكاملة لغرق فتاة 23 ساعة فى بحر الأبيض بمطروح.. فيديو

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

الممارسات الجنسية غير الطبيعية.. عوض تاج الدين يكشف مفاجأة بشأن جدري القرود

أسباب طول البلاء وكيفية رفعه.. روشتة شرعية لا تغفلها

محملة بيض .. انقلاب سيارة نقل أمام قرية المراشدة بقنا

ظهور صادم لـ توماس توخيل بعد إقالته من تدريب تشيلسي .. شاهد

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. اعرف مصيرك الآن

سكاتك تخطط لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الخضراء بالسوق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

بعد عودتهما.. صور آيتن عامر بحفلي زفافها وخطوبتها| كانت رفيعة

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

ملكة جمال .. انتصار تثير ضجة بصورة جديدة لابنتها

فيديو

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

بعد طلاق أيام .. آيتن عامر تعود لزوجها وتحدث ضجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ