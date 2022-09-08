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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفعتلي هدومها .. اعترافات المصري المتهم بابتزاز زوجة جزائرية ..خاص

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام لنيابة شمال القاهرة قضية اتهام مواطن مصري بتهديد مواطنة جزائرية بنشر أمور خادشة للشرف علي وسائل التواصل الاجتماعي وطلب مبلغ ٣ مليون دولار الي المحاكمة الجنائية 

نص اعترفات المتهم بابتزاز المواطنة الجزائرية:

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتهديد المجنى عليها  جزائرية الجنسية كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف وهي نشر صور خاصة بها على مواقع التواصل

الأجتماعي وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب و هو ارسالها مبالغ مالية لك حتي تمتنع عن نشر تلك الصور ؟

ج/ محصلش

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإساءة أستعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالأوراق؟

ج/ محصلش .

س/ما الذي حدث أذا وما هي ظروف ضبطك وأحضارك؟

ج/ اللي حصل ان انا كنت قاعد في البيت وبعدين لقيت في اتنين خبطو عليا ولقتهم بيقولولي تعالى معانا عايزينك في القسم ودخلو يفتشو البيت وسألوني على اللاب توب بتاعى وقولت لهم معنديش لاب توب وسألوني على التليفون بتاعى واديتهلهم واخدوني على قسم روض الفرج 

س /متى وأين حدث ذلك؟

ج/ الكلام ده حصل النهاردة 

س/ ومن كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ والدتي

س/ وما الذي كان يدور في المحادثات المرئية ؟

ج/  ساعات كنا بنتكلم عادي وبعدين لقتها بتلبس ضيق وساعات بتلبس مفتوح وفي مرة رفعت هدومها وورتني جسمها  وبعدها انا بقيت اطلب منها انها توريني نفسها

س/ وهل كانت تستجيب لك ؟

ج/ ايوة بس لما عرفت انها متجوزة كانت بتقوللي لما جوزى يخرج من البيت

س/ وهل قمت بتسجيل تلك المحادثات ؟

ج/ لا

س/ وهل قمت بالتقاط صور من تلك المحادثات ؟

ج/ لا

س وما سبب عدم اعتراضك على ذلك الامر وخاصة وان مضمون الحديث بدأ فيما بينكما في دردشة عادية ؟

ج/ علشان هي قالت لي اننا نتجوز 

س/ وما كيفية ذلك ؟

ج/ هي طلبت مني اني اسافرلها دولة عربية علشان نتجوز .

س/ ومتى كان ذلك ؟

ج/ من بعد سته اشهر من الكلام معاها 

س وهل استجبت لها ؟وما سبب ذلك ؟

ج/ انا عمري ماسفرت ولا فكرت اني اسافر

س/ وهل كنت على علم انها كانت متزوجة ؟

ج/ لا

س/ ومتى نمى الى علمك بزواجها ؟

ج/ من بعد سنه من بعد التواصل معاها 

س/ وما الذي دعاها الى ذلك وخاصة وأنها قد اكدت ذلك في بداية الحديث ؟

ج/ انا لقنها بتقولى ان حصل مشكلة كبيرة بينها وبين جوزها وشاف الشات اللي بينا وساعتها قالت لي انها متجوزة وعندها بنتين وقالت لي انها مش عايزة تستمر مع جوزها وهي كانت

بتعمل حسابات كثير علشان جوزها اكتشف الشات اكثر من مرة

س/ وما المضمون الذي يحتوية المحادثات التي اكتشفها زوجها ؟

ج/ هي كانت بتقولى انا بحبك وعايزاك وتجيلي وساعتها انا قولت لها انا مش معايا فلوس علشان اقدر اجيلك

س/ وهل حاولت إزالة تلك العقبة ؟

ج/ ايوة هي قالت لي انها تقدر تبعتلي جزء من فلوس علشان اقدر اروحلها 

س/ وما هو مقدار المبلغ المالي ؟

ج/ هو ثلاثمائة مليون بالعملة بتاعت الجزائر وانا مش عارف هي دينار ولا ريال 

س/ وما هو الجزء الذي تقصدة بذلك المبلغ ؟

ج/ اللي فاهمة ان لازم يبقى عندي حساب بنكي علشان اقدر اروح الجزائر وده جزء من الفلوس بتاعت الحساب

س/ وما هي الإجراءات لذلك الحساب ؟

ج/ انا معرفش .

س/ وهل شرعت في انشأة ؟ وهل قامت المجنى عليها بارسال ذلك المبلغ بالفعل ؟ وما الذي حال دون ذلك ؟

ج/ انا عملتلها بلوك

س/ وما سبب ذلك ؟

ج بسبب خوفي من المشاكل 

س/ وهل الورقة المصورة والمدون عليها إقرار منسوب اليك بطلبك مبلغ مليون دولار خاص بك وموقعه منك؟ 

ج/ لا

س / ومن اذا القائم على تدوينها ؟

ج انا معرفش .

س/ ومن أي تحصل على بياناتك ؟

ج/ انا معرفش .

س وما سبب طلبك المبلغ المالي اذا بالمحادثات ؟

ج/ أنا مطلبتش المبلغ ده وهي اللي قالت انها هتبعت ثلاثمائة مليون دولار .

س وما سبب تهديدك لها اذا ؟

ج/ التهديد ده بسبب ان انا مش عايز اتجوزها .

س/ وما سبب عدم ذكر ذلك بالمحادثة ؟

ج/ هي تعبتني نفسيا وانا ساعتها كنت تعبان

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المواطنة الجزائرية المجني عليها  عن طريق تطبيق فيس بوك _ بإفشاء أمور مخدشه في

و جاءنشر صور خاصة بها بملابسها كاشفا عروتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك مصحوباً  بتكليف، يتمثل في طلب مبالغ مالية من المجني عليها  يقدر ب٣ مليون دولار 

واستعمل الصور الشخصية المتحصل عليها من المجني عليها محل الأتهام السابق بأن قام بنشرها على موقع  التواصل الاجتماعي متعمدا إزعاجها  كما استخدم محل الاتهام الأول. وأعتدي على مبادئ القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن قام بنشر وتداول صوراً شخصية تنتهك خصوصيتها من خلال صفحة مجهولة باسم (نجيب من محفوظ )  عليها سالفة الذكر بأن قام بنشر وتداول صوراً شخصية تنتهك خصوصيتها من خلال صفحة مجهولة باسم (نجيب من محفوظ ) واقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وكان ذلك بغير رضائها،

وانشأ حساباً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول. وأعتدي على مبادئ القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة للمجنيو جاءنشر صور خاصة بها بملابسها كاشفا عروتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك مصحوباً  بتكليف، يتمثل في طلب مبالغ مالية من المجني عليها  يقدر ب٣ مليون دولار

واستعمل الصور الشخصية المتحصل عليها من المجني عليها محل الأتهام السابق بأن قام بنشرها على موقع  التواصل الاجتماعي متعمدا إزعاجها  كما استخدم مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وكان ذلك بغير رضائها،

وانشأ حساباً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بهدف ارتكاب الجريمة 

المحامي العام لنيابة شمال القاهرة مواطن مصري مواطنة جزائرية خادشة للشرف مبلغ ٣ مليون دولار المحاكمة الجنائية نص اعترفات المتهم بابتزاز المواطنة الجزائرية

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