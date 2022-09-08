ضبط 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية بالاشتراك مع جهاز حمايه المستهلك تم المرور بناحية مركز طلخا وتم ضبط 7.5 طن أعلاف غير مدون عليها أي بيانات و 4 طن أرز شعير لتجميعهم بهدف إعادة البيع بالسوق السوداء .



و الحمله بعضوية كلا من سامي ابراهيم مأمور الضبط القضائي و من جهاز حماية المستهلك احمد عبد العزيز مدير فرع الجهاز بالدقهلية ، السيد علام و ابراهيم العرابي .



و تم تحرير محضر ضد مخزن حبوب و اعلاف وذلك لحيازته وعرضه للبيع اعلاف غير مدون عليها أي بيانات مخالفا لقانون حماية المستهلك و قانون قمع الغش و التدليس.



وتم تحرير محضر ضد مخزن حبوب وذلك لتجميعه 4 طن أرز شعير و ذلك لمخالفته القرار رقم 113 لسنة 2022 وكذلك القرار رقم 109 لسنه 2022 الخاص بتنظيم و تداول الارز الشعير .