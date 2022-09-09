الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

تداول مستخدمو الفيسبوك صور للفنانة الإسبانية إكسبوزيتو المعروفة الماركيزة بطلة مسلسل ايليت الذي أثار ضجة كبيرة على منصات الافلام .

وظهرت الماركيزة في مصر بجولة بالأهرامات والتقطت العديد من الصور بإطلالات مختلفة

بإجازتها الصيفية في مصر، حيث نشرت عدة صور بجانب الأهرامات وأبوالهول، إضافة إلي رحلتها لمدينة الغردقة.

وتعتبر إكسبوزيتو من النجمات اللاتي حققن شهرة واسعة بعدما شاركت في مسلسل إيليت، والذي حقق شهرة واسعة في العالم وخاصة في الوطن العربي.

وكانت أثارت الجدل بإطلالة بتوب ابيض وبنطلون جينز وقميص ابيض تضعه علي أكتافها وتسريحة شعر بسيطة

وكانت الماركيزا فتاة احلام المراهقين بالمسلسل حيث أنها جذابة وذات شخصية قوية أبهرت الكثير واليكم صورها