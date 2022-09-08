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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر تتعرض لحملات تشكيك ممنهجة.. والرئيس رد عليها بحزم وشفافية

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بتدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، مؤكدا أن كلمة الرئيس كانت حاسمة وكاشفة ردا على المشككين وحملات التشكيك المغرضة.

وأوضح أمين في بيان له، أن هناك حملة تشكيك ممنهجة تم تدشينها ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم الادعاء بأن المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها الدولة تتم بعشوائية ويتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس بحزم وشفافية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات التي تمت في قناة السويس والتي تتم الآن، تم الإنفاق عليها من إيرادات قناة السويس وليس من الموازنة العامة، كما أن الإنجازات والمشروعات القومية التي يتم تدشينها، تتم بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية، مطالبا المواطنين بضرورة الاستماع إلى لغة الأرقام والإحصائيات بعيدا عن حملات التشكيك والشائعات.

وتابع النائب، أن هذه الحملات مغرضة وتستهدف خفض الروح المعنوية وإثارة الرأي العام ضد جهود وإنجازات الدولة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن هذه الحملات والالتفات حول القيادة السياسية خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من الوطن.

ونوه أشرف أمين، بأن الأرقام تؤكد نجاح مشروعات قناة السويس، خاصة مشروع قناة السويس الجديدة، بدليل تحقيق قناة السويس إيرادات رغم الركود الذى يشهده العالم، فضلا عن زيادة الإيرادات إلى 7 مليارات دولار بدلا من 4.8 مليار دولار سابقا، ولا يزال هناك المزيد من الإيرادات من المشروعات الجديدة.

الرئيس مجلس النواب قناة السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة مصر

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