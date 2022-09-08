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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطاروطي قارئا وعزت خطيبا.. تفاصيل صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق

التحذير من الغفلة
التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم

ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة شعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة غداً بتلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وخطيبا الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، وتدور خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان:"التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم".

التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة التاسع من سبتمبر 2022، بعنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم".

كيف كانت خطبة النبي؟

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن متوسط مدة خطبة النبي في صلاة الجمعة.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه تم قياس متوسط مدة خطبة النبي في صلاة الجمعة، بالقياس على سورة "ق" حيث كان النبي الكريم يقرأ سورة "ق" في الخطبة الأولى " ويدعو الله في الخطبة الثانية.

وذكر أن متوسط قراءة سورة "ق" تأخذ من 9 دقائق إلى 11 دقيقة تبعا لطريقة القراءة والنقط التي تختلف من قارئ إلى قارئ، وبالتالي فالخطبة الأولى متوسط مدتها 11 دقيقة، والدعاء في الخطبة الثانية 3 دقائق، والمجموع كلها للخطبة حوالي 15 دقيقة، وصلاة الجمعة في عشر دقائق ، وبالتالي خطبة الجمعة والصلاة كاملة تكون في متوسط نصف ساعة .

وأوضح، أنه لذلك وزارة الأوقاف لما نبهت على الأئمة والخطباء الإلتزام بعشر دقائق في خطبة الجمعة ، للخطبة الأولى وحوالي 4 دقائق للخطبة الثانية ، انتهاجا لمتوسط خطبة النبي.

وأجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يقول "هل كانت الخطب في زمن رسول الله مثل هذه الأيام؟.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إنه كان يخطب من سن 18 عاما، وكان يحاول تقليد النبي في الخطبة فيقرأ سورة "ق" على المنبر ، ويخبر الناس أن هذه كانت سنة النبي في إلقاء الخطبة.

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