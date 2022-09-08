البيت الأبيض: لسنا قريبين من إبرام صفقة مع إيران بشأن الاتفاق النووي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا ليست قريبة ‏في الوقت الحالي من إبرام صفقة مع إيران بشأن الاتفاق النووي، كما كانت تتمنى أن تكون.‏

وأوضح كيربي خلال إفادة صحفية: "من الواضح لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام صفقة كما كنا نتمنى أن تكون"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

واستؤنفت في فيينا، يوم 4 أغسطس الماضي، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إيران في 15 أغسطس، ردا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.

