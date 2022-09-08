الجيزة: مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر

أعلنت محافظة الجيزة عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى ١٨ سبتمبر الجارى نظرا لما تشهده من إقبال كبير منذ فتح باب التقديم فى ٢١ اغسطس الماضى وذلك وفقا لما أعلنت عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية..



وأشارت محافظة الجيزة انه يمكن للراغبين التقدم في المسابقة بمشروعاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة http://www.sgg.eg علي ان تحقق المشروعات الأهداف الرئيسية للمبادرة وهي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

جدير بالذكر ان المبادرة تستهدف فئات " المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية( حياة كريمة ) ،المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " .