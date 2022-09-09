8 مليار دولار.. رئيس هيئة قناة السويس يزف خبرا سارا لـ المصريين | فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم كان سعيدا، وسيكتب فى تاريخ الهيئة، بعد تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ افتتاح عدد من المشروعات.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المدينة الأولمبية في الإسماعيلية، تكون وفقا للمواصفات العالمية.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن التوسع الذى سيتم فى القناة، وانه سيساهم فى عدم وقف السفن فى القناة، ومستهدف الانتهاء منه بمنتصف العام المقبل.



وكشف أن إيرادات القناة وصلت لـ 7 مليار دولار، وأن هذه الأرقام التى تم تحقيقها فى القناة لم تحقق من قبل، وأن الإيرادات ترتفع كل شهر عن الشهر السابق له.



وتابع أنه بالأرقام يتم الرد على من يشكك فى قدرة القناة فى تحقيق المكاسب، وأكد أنه يعد المصريين بأن تحقق القناة فى العام المقبل إيرادات تصل لـ 8 مليار دولار.



وكشف أن المدينة الأولمبية في الإسماعيلية، تضم إستاد هيئة قناة السويس الأولمبي، يسع الإستاد 22 ألف متفرج .

ـ يطابق الإستاد الاشتراطات الدولية الخاصة بـ«فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف».

يضم الاستاد 4 أماكن مختلفة لتغيير الملابس ويمكنه استيعاب 4 فرق في وقت واحد لإقامة مباراتين متتاليتين.

ـ يستخدم نظام الإضاءة هو الأحدث في الشرق الأوسط.

ـ مزود بغرفة مخصصة لحكام الـ VAR

-يضم الاستاد مركزا إعلاميا، وقاعة للصحفيين وقاعة مؤتمرات مزودة بأحدث الأجهزة.

ـ يضم الاستاد مجمع مطاعم وكافيهات لخدمة الجمهور.

ـ الاستاد مزود بساونا وجاكوزي لكل غرفة خاصة باللاعبين، واستراحة بها 60 سريرا فندقيا.

- تم تجهيز منطقة رئاسية مزودة بالزجاج مضاد للرصاص، إضافة إلى 3 مهابط للطائرات.

ـ تم تجهيز أرضية الملعب بأحدث أنواع النجيل الهجين، والمعروف باسم «هايبرد 2».

