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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيد النسا.. اطلالات ضرة بوسى مع هشام ربيع تشعل السوشيال ميديا|شاهد

صدى البلد

لا تزال المطربة بوسي حديث السوشيال ميديا بعد أنباء طلاقها من مصفف الشعر هشام ربيع،ولكنها انهت المطربةبوسي هذه الشائعات من خلال نشرها صورة جديدة لها برفقة زوجها على موقع التواصل الرسمى انستجرام.


 

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما  توأم ولدان وبنتان. 


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور ضرة بوسى.


 

ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة. 


 

وتصدر اسم بوسي صفحات التواصل الإجتماعي بعد أنباء الطلاق ومحركات البحث، مما جعل عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يتفاعلون مع الخبر بكتابة تعليق أو نشر فيديو.


 

تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.


 

 حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل الطلاق

لا يزال خبر طلاق بوسي يهز السوشيال ميديا وخاصة بعد انتشار صورة لزوج بوسي مع زوجته الأولى التي لا تتابعبوسي على مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل الجمهور يتساءل هل حدث صدام بين زوجة هشام ربيع الاولى وبوسيام لا وهل هي سبب في طلاقهما ام ليس لها علاقة بالأمر، وهل عاد زوج بوسي لطليقته الأولى ام لا؟، وحتى الآن لايوجد رد من الطرفين على انباء الطلاق المنتشرة بشكل رسمي او اى من هذه التساؤلات. 


 

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهم بإستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت من عليها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

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