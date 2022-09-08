إبراهيم عيسى: لم أر مسئولا يتحدث بحزم في قضية الإخوان غير السيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئول الوحيد في الدولة المصرية الذي يتكلم عن رفض تنظيم الإخوان ويتحدث بحزم وحسم في هذه القضية، قائلا: "لم أر مسئولا في الدولة المصرية غير الرئيس السيسي بيطلع يهاجم الإخوان ومشوفتش وزير بيطلع يهاجم الإخوان خالص".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة المصرية لا تواجه الإسلام السياسي على الإطلاق ولا تذكر الناس بسلوكهم ومنهجهم، متابعا: "الهجوم على الإخوان ليس واضحا وقويا وفصيحا إلا على لسان الرئيس السيسي".

وتابع: "لا نرى موقف الحكومة من الإخوان فى بيانات ولا قرارات الدولة، بل الدولة تترك تيارات الإسلام السياسي والسلفيين يعملون ما يشاؤون ويتسببون في تآكل الثقافة المصرية، وإحداث مشاكل خطيرة في المجتمع".

