إبراهيم عيسى: تنظيم الإخوان عبارة عن بندقية للإيجار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن انتقاد الأوضاع في مصر يجب أن يكون شفافا وحقيقيا ووفق رؤية واضحة تصب في المصلحة العامة للدولة، لكن التشكيك مصدر إخواني وغير موضوعي ولا يهتم بالنتائج الحقيقية للقرارات.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن تنظيم الاخوان عبارة عن بندقية للإيجار وأي منظمة أو مخابرات في العالم تؤجرها، مؤكدا أن كل القيادات الخاصة بالإخوان مؤجرة ومدفوع عليها، والإسلام السياسي وقياداته كان مؤجرا من الخارج خلال السنوات الماضية.

وتابع: "لابد أن نكون جميعا في حالة اصطفاف والاصطفاف الوطني لا يعني الاصطفاف السياسي ولابد من وجود التنوع والاختلاف، والأحزاب المدنية لم ترفع سوى القلم وتشعر أن هناك بطء في الحوار الوطني".

