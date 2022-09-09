عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نذير شؤم .. ممثلة عربية تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

وفاة الملكة إليزابيث
وفاة الملكة إليزابيث

كشفت مغنية وممثلة عربية شهيرة تفاصيل تنبؤها برحيل الملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من إعلان الخبر رسميا من قبل قصر باكينجهام والعائلة الملكية التي هرعت إلى رؤية الملكة وتوديعها ومنهم الأمير ويليام وشقيقه هاري. 

 

وقالت المغنية والممثلة اللبنانية مي حريري في تغريدة لها عبر تويتر، إنها منذ بداية اليوم وتشعر بوقوع خبر حزين لكنها لم تكن تعرف أنها خبرا سيهز العالم كله، وفي الوقت نفسه نشرت صورة لطائر دخل منزلها ظهر اليوم واعتبرته نذير شؤم.

 

 

وكتبت مي حريري في تغريدة لها عبر تويتر:" وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير !! ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو !! بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة #الملكه_اليزابيث ".

رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما، بعدما جلست على عرش بريطانيا حوالي 70 عاما كسرت بها العديد من الأرقام القياسية لسنوات حكم العائلة الملكية. 

وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية أصبح ابنها تشارلز وزوجته كاميلا هما الملك والملكة الجداد، فيما جاء الأمير ويليام في محل ولي العهد ليحظى بدوره القريب في الحكم. 

الملكة إليزابيث الثانية وفاة الملكة اليزابيث الثانية مي حريري الأمير ويليام الملكة إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

موضوعات متعلقة

الصلاة بالحذاء.. حكمها وضوابطها وشروطها

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

في ذكرى زواجهما الخامسة..أزمات لن تمحى من حياة الأمير هاري وميجان ميركل

خرج عن تقاليد الأسرة.. ملك الأردن يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة

أذكار تساعدك على النوم .. 17 كلمة تجعلك تنام فى ثوانِ

متى يجوز الصلاة بالحذاء ؟ .. 3 ضوابط يغفلها الكثيرون

هل يجوز الصلاة بالحذاء .. الأزهر يحدد 3 ضوابط شرعية

شاهد.. احتفالات لاعبي ليفربول ومحمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي

ترشيحاتنا

موقف محرج لـ دينا الشربيني على الهواء بسبب برج الحوت.. شاهد

صراخ دينا الشربيني على الهواء بسبب أرنب.. شاهد

تفاصيل صادمة .. كيف استقبلت بوسي عودة زوجها إلى ضرتها

الأرزاق على الله.. عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي: الأبواب كلها قفلت في وشي

شاهد .. قبر ملكة بريطانية الراحلة إليزابيث من الداخل

أقل من محمد عواد .. كريم شحاتة يكشف راتب أبو جبل مع البنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

بعد التنمر عليها.. سبب بكاء آنا دي أرماس في مهرجان فينيسيا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ