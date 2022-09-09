نذير شؤم .. ممثلة عربية تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

كشفت مغنية وممثلة عربية شهيرة تفاصيل تنبؤها برحيل الملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من إعلان الخبر رسميا من قبل قصر باكينجهام والعائلة الملكية التي هرعت إلى رؤية الملكة وتوديعها ومنهم الأمير ويليام وشقيقه هاري.

وقالت المغنية والممثلة اللبنانية مي حريري في تغريدة لها عبر تويتر، إنها منذ بداية اليوم وتشعر بوقوع خبر حزين لكنها لم تكن تعرف أنها خبرا سيهز العالم كله، وفي الوقت نفسه نشرت صورة لطائر دخل منزلها ظهر اليوم واعتبرته نذير شؤم.

وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير !!

ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو !!

بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة #الملكه_اليزابيث 💔 pic.twitter.com/p1dNNAdifU — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) September 8, 2022

وكتبت مي حريري في تغريدة لها عبر تويتر:" وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير !! ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو !! بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة #الملكه_اليزابيث ".

رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما، بعدما جلست على عرش بريطانيا حوالي 70 عاما كسرت بها العديد من الأرقام القياسية لسنوات حكم العائلة الملكية.

وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية أصبح ابنها تشارلز وزوجته كاميلا هما الملك والملكة الجداد، فيما جاء الأمير ويليام في محل ولي العهد ليحظى بدوره القريب في الحكم.