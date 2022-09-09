صراخ دينا الشربيني على الهواء بسبب أرنب.. شاهد

صرخت الفنانة دينا الشربيني، على الهواء، وذلك بعد أن قامت الإعلامية منى الشاذلي، بوضع أرنب لها فى صندوق، وطلبت منها أن تقوم بمعرفة ما بداخل الصندوق من خلال اللمس فقط.

وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تخاف من بعض الحيوانات، ولكن هذا الأرنب يمتلك عيون أجمل مني.

وجهت الإعلامي منى الشاذلي، سؤال محرج لـ دينا الشربيني، على الهواء، وهو:"| بعد انكار طويل هل ممكن تعترفى الآن أن أغنية "برج الحوت" كانت لـ دينا ولا لأ، ولا تغنى الأغنية" رفضت دينا الرد، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها.

وقامت دينا الشربينى بغناء الأغنية على الهواء، و هى فى حالة فرح شديد.

وغنت الفنانة دينا الشربيني، أغنية برج الحوت لـ المطرب عمرو دياب، وذلك فى لقطة مغازلة، غير مباشرة.

وأضافت دينا الشربينى، أن الأغنية لم تكن لها، وأنه الأغنية كانت لشخص آخر.

وظهر أن ما قامت به دينا محاولة منها لإعادة العلاقة إلى مجاريها مرة أخرى وأنها قد تكون بداية للصلح بينهما .

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنه حدث سوء تفاهم بينها وبين المخرجة كاملة أبو ذكري، وقالت: " انا بموت فيها و الله".



وأضافت دينا الشربينى، أنه لم يحدث خلاف بينها وبين كاملة أبو ذكري، وذلك بسبب مشكلة فى مسلسل زي الشمس.



ولفتت إلى أنها كانت تتمنى العمل معها، وتم المقابلة فى الجونة وتم التصالح.



دينا الشربينى فى دور مذيعة

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لم تكن متفوقة دراسيًا، معلقة “خدت الجامعة فى 7 سنوات، بس مكنتش بعيد، كنت بشيل مواد”.

وأضافت دينا الشربينى، أنها كانت تقدم برنامجًا شبابيًا على قناة دريم.

ولفتت إلى أن والدها كان قد وضع خطة معها من أجل دخول مجال التمثيل، وذلك بعد رفض والدتها.

وأشارت إلى أن "بابا قالى فكرة حلوة اشتغلى مذيعة وبعد كده هتدخلى التمثيل".

وعرضت منى الشاذلي، مجموعة من الفيديوهات لـ دينا الشربيني، عندما كانت مذيعة على قناة دريم وصرخت دينا بعد عرض الفيديو.

كشف الفنانة دينا الشربيني، أنها تعرضت لـ التحرش، معلقة :" تعرضت للتحرش زمان وكان فى العجمي، بالإسكندرية".

وأضافت دينا الشربيني، خلال فيديو لها على قناة الحياة :" كنت فى مكان وحد ماشى، لمسني كده، وفرجت عليه الشارع كله".

ولفتت إلى أنها جرت وراء هذا الشخص، وتم عمل مشكلة كبيرة.