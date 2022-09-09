شيخ الأزهر ناعيا الملكة اليزابيث الثانية : شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الملكة اليزابيث الثانية، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب: "أتقدم بخالص العزاء إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تلك الشخصية المؤثرة التي قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها".

وكانت الأسرة الملكية في بريطانيا أعلنت وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث، عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة اليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.