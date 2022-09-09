إسعاد يونس ناعية الملكة اليزابيث الثانية: حزن عميق فقدانك .. شاهد

نعت الإعلامية إسعاد يونس، الراحلة الملكة اليزابيث الثانية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إسعاد يونس رسالة حزينة لتوديع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، وعبرت: "انه حزن عميق فقدانك".

وكانت الأسرة الملكية في بريطانا أعلنت وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث، عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة اليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.