عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس ناعية الملكة اليزابيث الثانية: حزن عميق فقدانك .. شاهد

صدى البلد

نعت الإعلامية إسعاد يونس، الراحلة الملكة اليزابيث الثانية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إسعاد يونس رسالة حزينة لتوديع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، وعبرت: "انه حزن عميق فقدانك".

txt

نذير شؤم .. ممثلة عربية تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

txt

بايدن يزور سفارة بريطانيا للتعزية في وفاة الملكة إليزابيث.. فيديو

وكانت الأسرة الملكية في بريطانا أعلنت وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث، عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة اليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.

اسعاد يونس ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية الملكة إليزابيث قصر باكنجهام الاعلامية اسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

ترشيحاتنا

موقف محرج لـ دينا الشربيني على الهواء بسبب برج الحوت.. شاهد

صراخ دينا الشربيني على الهواء بسبب أرنب.. شاهد

تفاصيل صادمة .. كيف استقبلت بوسي عودة زوجها إلى ضرتها

الأرزاق على الله.. عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي: الأبواب كلها قفلت في وشي

شاهد .. قبر ملكة بريطانية الراحلة إليزابيث من الداخل

أقل من محمد عواد .. كريم شحاتة يكشف راتب أبو جبل مع البنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

بعد التنمر عليها.. سبب بكاء آنا دي أرماس في مهرجان فينيسيا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ