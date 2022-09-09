كان سرها معاهم .. من هم أقرب 3 أشخاص للملكة إليزابيث ؟

توفت الملكة إليزابيث الثانية بريطانيا منذ ساعات، و سادت حالة من الحزن الشديد في بريطانيا بعد إعلان قصر باكنجهام وفاة الملكة ، فقد كانت أطول الملوك مدة على كرسي العرش، و حظيت فترة حكمها بهدوء و سلام، و لكن بقي السؤال من هم أقرب أشخاص للملكة إليزابيث طيلة تلك المدة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن الملكة إليزابيث عاشت بعد وفاة الأمير فيليب زوجها حالة من الحزن و ذلك لأنها لم يكن زوجها فقط، فقد كان شريكها، و كانت تستشيره في كل القرارات الهامة الخاصة بها فقد كان صديقها المقرب.

من هم أقرب 3 أشخاص للملكة إليزابيث

و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الملكة إليزابيث الثانية، لم يكن لها أصدقاء داخل القصر الملكي سوى 3 أشخاص، و هم والدتها و شقيقتها و زوجها، فقد كانت تتحدث معهم باستفاضة عن كل شيئ في المملكة و حياتها و كانت تحب أن تستشيرهم في كل القرارات الهامة .

أشارت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث الثانية كانت في البداية ترى أن والدتها هي صديقتها المقربة و التي يمكن أن تتحدث معها بحرية، و انها كاتمة أسرارها، و ظلت والدتها هي الصديق المقرب لها حتى وفاتها عن عمر يناهز الـ 101 عام .



تغيرت الأمور بعد وفاة الملكة الأم والدة الملكة إليزابيث الثانية، و أصبحت شقيقة الملكة إليزابيث هي الصديق المقرب لها ، و لكن توفت أيضا عن عمر يناهز الـ71 عاما، و شعرت الملكة إليزابيث بالحزن الشديد على فراق شقيقتها و صديقتها المقربة .



و ذكرت الصحيفة أن بعدد وفاة شقيقتها أصبح الأمير فيليب زوجها هو الصديق المقرب الذي تروي له كل الأسرار التي كانت بداخلها ، و بعد وفاته شعرت بالوحدة الشديدة فقد كان آخر صديق مقرب لها .