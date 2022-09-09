خادم الحرمين الشريفين : الملكة إليزابيث نموذج سيخلده التاريخ

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن تعازيهما الحارة لوفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

وقال الملك سلمان في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية "واس": "علمنا بأسى بالغ نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية".

وأضاف الملك سلمان: "الملكة اليزابيث كانت نموذجًا للقيادة سيخلده التاريخ وإننا إذ نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين".

من جانبه قال الأمير محمد بن سلمان: "أحزنني نبأ وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية التي أفنت حياتها في خدمة وطنها".

وأضاف: "الملكة إليزابيث كانت مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها".

وأعلنت العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بإسكتلندا، أمس الخميس، محاطة بأبنائها وأحفادها.

كما أعلنت بريطانيا عن تولي الملك "تشارلز الثالث" العرش في المملكة المتحدة وعن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأصدر قصر باكنجهام بيانًا أعلن فيه رحيل الملكة، موضحاً أن الملك تشارلز وزوجته كاميلا سيبقيان في بالمورال الليلة ويعودان الجمعة إلى لندن.

في الأشهر الأخيرة، ألغت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عامًا عددًا من المواعيد بسبب مخاوف بشأن حركتها وصحتها.

وكان الأمير تشارلز يتدخل في دورها، في الأسبوع الماضي حضر لقاء بريمر بدلاً منها، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن صحتها، لكن المطلعين يقولون إنها بقيت بعيدة للتأكد من أنها في أفضل حالة صحية ممكنة للترحيب برئيس وزرائها الخامس عشر في بالمورال.

